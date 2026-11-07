Fallece a los 61 años Miguel Cedeira, propietario de la parrillada San Isidro de Bergondo

El empresario era conocido por este restaurante de referencia en la comarca de A Coruña y por Casa Juana en Pocomaco

La hostelería de la comarca de A Coruña está de luto por el fallecimiento a los 61 años de Miguel Ángel Cedeira Monelos, conocido empresario de la restauración y propietario de la parrillada San Isidro de Bergondo, uno de los restaurantes de referencia en la zona de Sada y Betanzos.

El empresario era conocido también por ser uno de los fundadores de Casa Juana, en Pocomaco, un hostal con restaurante muy concurrido en el polígono industrial de A Coruña.

El fallecimiento se produjo el pasado 5 de noviembre y a lo largo de los últimos días se han sucedido las muestras de cariño y dolor por parte de amigos, clientes y antiguos empleados, destacando su calidad humana y profesional.