El responsable de la parrillada San Isidro, Miguel Cedeira

El responsable de la parrillada San Isidro, Miguel Cedeira CEDIDA

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Fallece a los 61 años Miguel Cedeira, propietario de la parrillada San Isidro de Bergondo

El empresario era conocido por este restaurante de referencia en la comarca de A Coruña y por Casa Juana en Pocomaco

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La hostelería de la comarca de A Coruña está de luto por el fallecimiento a los 61 años de Miguel Ángel Cedeira Monelos, conocido empresario de la restauración y propietario de la parrillada San Isidro de Bergondo, uno de los restaurantes de referencia en la zona de Sada y Betanzos.

El responsable de la parrillada San Isidro.

El empresario era conocido también por ser uno de los fundadores de Casa Juana, en Pocomaco, un hostal con restaurante muy concurrido en el polígono industrial de A Coruña.

El fallecimiento se produjo el pasado 5 de noviembre y a lo largo de los últimos días se han sucedido las muestras de cariño y dolor por parte de amigos, clientes y antiguos empleados, destacando su calidad humana y profesional.