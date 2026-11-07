A Coruña resiste bajo las nubes antes del regreso de la lluvia

La lluvia no acaba de llegar a A Coruña y para volver a vivir una jornada de precipitaciones habrá que esperar algo más. Tras la lluvia caída en la noche del viernes, para este sábado se espera un día de cielos nublados pero probablemente sin precipitación.

La previsión de MeteoGalicia apunta en este sentido a una jornada estable, con alternancia de nubes y claros.

Respecto a las temperaturas, se espera que los termómetros experimenten una subida, especialmente en las máximas, que se sitúan en 21 grados, algo muy poco común para el mes de noviembre en esta ciudad.

Será de todas formas un sábado fresco, con las mínimas rondando los 12 grados. Hacia las 11:30 horas, la estación de la Torre de Hércules indicaba ya unos 18,4 grados de temperatura.

Desde el jueves, A Coruña se encuentra en prealerta por sequía y este viernes el embalse de Cecebre, que abastece a la ciudad, estaba al 37,1% de su capacidad.

Según la predicción de MeteoGalicia, la lluvia volverá en la mañana del domingo en forma de chubascos débiles, aunque por la tarde se mantendrán los cielos nublados sin precipitaciones. Para la próxima semana el escenario será similar, de alternancia entre una situación y otra, hasta probablemente el viernes, para cuando ya se esperan lluvias más considerables.