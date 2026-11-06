Segundo accidente del día en Alfonso Molina: un choque por alcance provoca retenciones en A Coruña

La avenida de Alfonso Molina ha registrado este viernes un segundo accidente de tráfico en la jornada. Dos vehículos han sufrido un choque por alcance a la altura de las instalaciones de Flexicar, un siniestro que ha provocado retenciones en uno de los principales accesos a la ciudad de A Coruña.

El accidente ha agravado los problemas de circulación que ya se estaban registrando en la zona debido a la afluencia de público al concierto de Vetusta Morla en el Coliseum. Las colas de vehículos para acceder al recinto y el tráfico habitual de la tarde han complicado todavía más la movilidad en este entorno.

Se trata del segundo siniestro registrado este viernes en Alfonso Molina, una de las principales arterias de entrada y salida de A Coruña, que ha vuelto a sufrir complicaciones de tráfico durante una jornada marcada por la coincidencia de varios factores que han dificultado la circulación.