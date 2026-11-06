Inés Rey, sobre la prealerta por sequía en A Coruña: "Cecebre está al 37,1% y no esperamos tomar medidas"

La falta de lluvias de las últimas semanas en A Coruña empieza a pasar factura en zonas como el embalse de Cecebre, en Abegondo. Este jueves, la Xunta de Galicia activaba la prealerta por sequía en varias zonas de la comarca, entre las que se encuentran el área del río Tambre y la zona del río Mandeo y de la ría de Betanzos.

Este viernes, la alcaldesa de A Coruña, preguntada al respecto de si se están preparando medidas o limitaciones para preservar el agua del embalse que abastece a la ciudad, insistió en que, a día de hoy, el embalse está al 37,1% de su capacidad.

"Estamos en situación de prealerta. Si bien estamos adoptando todas las medidas necesarias por si esta prealerta o alerta continúa, para que en las próximas semanas podamos reforzar, por ejemplo, el suministro desde As Encrobas o tomar algún otro tipo de medida".

Asimismo, insistió en que ahora mismo "no hay una situación en la que se vayan a vivir ningún tipo de restricciones". También aprovechó para apelar a la población al consumo responsable y señaló que las previsiones meteorológicas no parecen que vayan a abocar al Concello a tomar otro tipo de decisiones.

En este sentido, Rey señaló que la situación sería diferente si nos encontrásemos en la época estival: "Tendríamos que tomar medidas relativas al llenado de piscinas, riegos, duchas en las playas, etc. No estamos en esa situación, pero desde el Concello tenemos todo previsto para afrontar las próximas semanas. Por ahora, tranquilidad, consumo responsable y, en principio, no apunta a que vaya a haber restricciones".