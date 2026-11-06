La cafetería y la consigna de la estación de autobuses de A Coruña abrirán antes de que acabe el año

La nueva estación de autobuses de A Coruña, ubicada en el complejo de la intermodal y a la que se accede por avenida da Sardiñeira, suma ya cuatro días en funcionamiento, pero con algunos servicios todavía por operar. La cafetería es uno de los más demandados, así como la zona de consignas. Ambos, ha anunciado este viernes el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, estarán disponibles al público antes de que termine este año.

En una visita realizada esta mañana a las instalaciones, Calvo explicó que "la cafetería le corresponde al concesionario abrirla y está en ello".

Sin fecha todavía prevista, el conselleiro aseguró que tanto esta, que se situará en un espacio acristalado a la derecha de la entrada, como la consigna, ubicada en un cubículo de paredes de madera dentro de la propia estación, estarán listas "en las próximas semanas".

Mientras se espera por la apertura, Calvo valoró que "estamos en una localización en la que cuando sales de la estación también hay cafeterías en el barrio".

La nueva estación de autobuses de A Coruña M.G

"Las incidencias se van resolviendo", aseguró el conselleiro, que recordó que este tipo de infraestructuras siempre necesita ajustes en los primeros días.

Calvo recordó que la obra terminó en enero y que, desde entonces, la Xunta ha pedido "en varias ocasiones" a Adif conocer cuándo estará lista la estación de tren. La previsión es que esté lista a finales de este año.

Ante la falta de respuestas por parte del organismo público, el Gobierno gallego decidió abrir ya la estación de autobuses.

El titular de Presidencia valoró de manera positiva los primeros días tras la apertura.

No es así desde el Concello.

Este viernes la alcaldesa Inés Rey criticó la "prisa" con la que la Xunta abrió esta terminal, que todavía tiene pendiente la apertura del aparcamiento, un servicio cuya gestión aún no está resuelta entre Adif y el gobierno municipal.

Sobre la falta de los servicios de cafetería, consignas o seguridad, la regidora demandó explicaciones y puso en duda que la Xunta "llevase once meses con esto preparado".

Respecto al servicio de vigilancia, la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, afirmó que lleva en funcionamiento desde el primer día.

Rey denunció también la necesidad de "quitar el parking express para poner de manera temporal una parada de taxis, porque no la había".

Tras estas críticas, Diego Calvo reivindicó que la Xunta terminó la obra a principios de año.

"Desde enero hasta septiembre estuvimos intentando saber la fecha estimada de Adif para poner en funcionamiento la estación de tren. Pero no nos la daban. Podíamos seguir con una infraestructura en la que invertimos cerca de 20 millones de euros un año o podíamos optar por iniciar el funcionamiento de esta estación, independiente de la estación de tren aunque hay una parte fundamental de coordinación por la intermodal", afirmó.

El conselleiro también recordó que se ofreció al Concello su gestión pero que este la rechazó.

"Por tanto, no considero que hubiera ninguna prisa. En todo caso hubo retraso esperando por Adif y por Concello", reiteró.

Sobre el resultado de la obra, Calvo valoró que "el cambio es significativo. Y merece la pena".

Marquesina en Alfonso Molina

Otro anuncio del conselleiro estuvo ubicado en Alfonso Molina.

Aquí se ubica una parada provisional de las líneas interurbanas en una parada compartida con los buses que operan dentro de la ciudad, lo que en estos primeros días ha dado lugar a escenas de acumulación de autobuses.

"Puede ocurrir que en determinados momentos haya esa acumulación", reconoció el conselleiro, explicando que "se producirán una serie de ajustes para que no se produzca esa acumulación. Repito, dentro de una infraestructura de este tipo son normales ese tipo de ajustes".

Respecto a la parada en sí, Calvo anunció que la Xunta tiene previsto colocar una nueva marquesina, más grande y similar a la que hay en la parada del Teatro Colón, para la cual pidieron permiso al Ministerio de Transportes, de quien depende esa carretera. "También le pedimos que arregle el firme porque hay baches", añadió.

Esta parada funcionará solamente hasta que terminen las obras de la estación de tren y se pueda colocar la definitiva en la avenida do Ferrocarril.

Respecto a los terrenos de la antigua estación, oficialmente en desuso salvo unas oficinas municipales, Xunta y Concello tienen pendiente negociar un acuerdo para su uso.

"No hay una necesidad urgente para ello, y más teniendo el periodo electoral que tenemos por delante. Lo más razonable será esperar", declaró al respecto el conselleiro.