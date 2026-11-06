La Audiencia de A Coruña permite tramitar la adopción de una menor nacida por gestación subrogada

La Audiencia Provincial de A Coruña ha revocado la decisión de un juzgado de primera instancia que había inadmitido a trámite la solicitud de adopción de una menor nacida mediante gestación subrogada. La petición fue presentada por la esposa del padre biológico de la niña, que ahora podrá continuar con el procedimiento para que se estudie si concurren las condiciones legales necesarias para formalizar la adopción.

La resolución, dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, no concede directamente la adopción, sino que ordena al juzgado de instancia admitir la solicitud y tramitarla por la vía de la jurisdicción voluntaria. De esta forma, la mujer tendrá la oportunidad de acreditar que cumple los requisitos exigidos y que la adopción responde al interés superior de la menor.

Las magistradas fundamentan su decisión en la doctrina del Tribunal Supremo y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Ambas contemplan que, aunque la gestación subrogada es contraria al orden público en España, la adopción puede constituir una vía para regularizar la filiación de los menores nacidos mediante este procedimiento.

En este sentido, la Audiencia considera que no se puede rechazar de entrada una solicitud de adopción alegando que el nacimiento se produjo a través de un contrato de gestación por sustitución. Una vez iniciado el procedimiento, corresponde analizar si la adopción por parte del cónyuge o pareja del progenitor biológico resulta adecuada para las necesidades y el interés del niño o niña.

El auto precisa que esta decisión no supone un pronunciamiento anticipado sobre la conveniencia de que la esposa del padre biológico se convierta legalmente en madre de la menor. Lo que establece es que esa posibilidad debe examinarse durante el procedimiento judicial, teniendo en cuenta la legislación aplicable y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

La Audiencia Provincial estima así el recurso de apelación presentado contra la inadmisión inicial y ordena continuar la tramitación de la solicitud. La resolución es firme y contra ella no cabe presentar recurso.