La alcaldesa de A Coruña sobre el nuevo decreto de las ZBE: "No vamos a sancionar ni a restringir"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha anunciado este viernes que su Gobierno no va a "sancionar ni a restringir" el tipo de vehículo en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de A Coruña. La reacción llega después de que el Consejo de Ministros aprobase una modificación de la normativa estatal que obliga a los municipios a garantizar su funcionamiento efectivo. Un cambio que afecta especialmente al régimen sancionador y pone el foco en las ciudades que, pese a haber delimitado sus zonas de bajas emisiones, no aplican multas a los conductores que incumplen las restricciones.

En este sentido, la regidora insistió en que el objetivo de las ZBE es la reducción de emisiones y que, por ello, está de acuerdo con la política europea desplegada para avanzar en la transición ecológica, reducir las emisiones y luchar contra el cambio climático. "No somos negacionistas del cambio climático y queremos tener ciudades más sostenibles y que afronten esa transición ecológica de una manera justa. Para ello hay distintas formas de hacerlo. La multa no es la solución", defendió.

Así, señaló que ha trasladado su postura al Ministerio para la Transición Ecológica: "Lo he trasladado en privado, lo traslado en público y lo seguiré diciendo allá donde me pregunten".

La regidora recordó que hay zonas de la ciudad en las que se aplica la ZBE desde hace tiempo y donde no se permite el paso de vehículos, como la Marina y la Ciudad Vieja. "La semana que viene tengo una reunión con los vecinos, precisamente para presentarles este sistema, que les dará acceso únicamente a ellos", avanzó.

Asimismo, Rey destacó otras medidas impulsadas por su Gobierno para favorecer una movilidad más sostenible, como la licitación de un nuevo transporte público urbano que apostará por una flota 100% eléctrica, el fomento de alternativas como BiciCoruña y la creación de zonas peatonales y de coexistencia entre peatones y tráfico. También recordó que A Coruña fue la primera ciudad en implantar la zona 30, antes incluso de que fuese obligatorio.

La alcaldesa defendió que todas estas iniciativas contribuyen a cumplir los objetivos de las zonas de bajas emisiones y aseguró que la calidad del aire de la ciudad es buena y que no se encuentra en una situación de riesgo.

Transición ecológica justa

La regidora insistió en que está a favor de las medidas para luchar contra el cambio climático, pero defendió que deben adaptarse a la realidad social y económica de cada territorio. "Cuando digo que esta transición tiene que ser justa, me refiero a que en el papel y en la teoría está muy bien, pero la normativa hay que aterrizarla a la realidad social y económica de los territorios. La política también es esto", señaló.

En este sentido, la alcaldesa cuestiona que se pueda obligar a los ciudadanos a cambiar sus vehículos de combustión por otros eléctricos dado el coste económico que supone. "Obligar a una persona a que cambie su vehículo de combustión por uno eléctrico en la situación económica en la que estamos favorecería a un porcentaje muy pequeño de la población que sí tiene capacidad económica para hacerlo", argumentó.

A modo de ejemplo, habló de los trabajadores autónomos que necesitan utilizar sus vehículos para desplazarse por la ciudad y atender a sus clientes. "Yo no le voy a decir a ningún trabajador, a ningún autónomo, a ninguna persona que se tiene que desplazar semanalmente a un hospital, que tiene que cambiar su coche y comprarse uno eléctrico. Porque si no, no solo no va a entrar, sino que además va a ser multado. Y eso no es una transición justa", afirmó.

Por ello, reiteró que el Concello no ampliará las restricciones más allá de las que ya existen en la Marina y la Ciudad Vieja ni impondrá sanciones. "No se va a restringir más allá de la restricción que existe en la zona de la Marina y Ciudad Vieja, y no se va a sancionar. Se hará una transición que, como su propia palabra indica, es una transición", concluyó.