La Xunta da luz verde ambiental a un proyecto de almacenamiento de energía eléctrica en A Coruña

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, ha publicado este jueves 5 de noviembre en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el informe de impacto ambiental del proyecto para instalar un sistema de almacenamiento de energía eléctrica mediante baterías en unas instalaciones industriales en el polígono de A Grela, en A Coruña.

La instalación, promovida por la empresa Taiga Mistral Bess, S.L., contará con una potencia conjunta de casi 10 megavatios y ocupará una parcela de 1.924 metros cuadrados.

En el informe emitido, la Xunta considera que no son previsibles efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no considera necesario someter el proyecto a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

El proyecto contempla la construcción de dos sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías de litio-ferrofosfato, denominados 'Hércules' y 'BESS Marineda', con una potencia de 4,99 megavatios cada uno. En total, alcanzarán una capacidad nominal de 9,98 megavatios.

Las instalaciones se ubicarán en la parcela 20 del polígono 12, al sur del polígono industrial de A Grela-Bens y en una parcela anexa al sur del centro comercial Marineda City. El acceso se realizará desde el Camiño de Martinete, conectado con la carretera provincial AC-14.

La superficie total vallada contará con un total de 1.924 metros cuadrados, aunque las instalaciones destinadas al almacenamiento energético ocuparán unos 275 metros cuadrados. El proyecto incluye también dos líneas eléctricas subterráneas de media tensión, de 64 y 77 metros de longitud, respectivamente, que conectarán las plantas con un centro de seccionamiento.

Condiciones ambientales

Para emitir el informe, la Xunta consultó a diferentes organismos, entre ellos el Concello da Coruña, Augas de Galicia y las direcciones xerais de Saúde Pública, Patrimonio Natural y Patrimonio Cultural. Ninguno de los informes recibidos consideró que la iniciativa fuera incompatible con el entorno.

Aunque, en ellos se destaca la obligación de realizar controles acústicos periódicos para comprobar que las instalaciones respetan los límites de ruido establecidos en la normativa. Estas mediciones deberán realizarse antes de la puesta en marcha, durante las obras y en la fase de explotación, con especial atención a las fachadas de los edificios más próximos.

La resolución también establece la necesidad de incorporar una pantalla vegetal alrededor de las instalaciones para mejorar su integración paisajística, utilizando especies autóctonas.

Por otra parte, el promotor deberá adoptar medidas para prevenir posibles vertidos contaminantes al suelo y al agua, gestionar adecuadamente los residuos generados y desarrollar un programa de vigilancia ambiental. En caso de localizar restos o indicios de bienes culturales durante las obras, deberá comunicarlo a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

A pesar de contar con luz verde ambiental, este informe no supone la autorización definitiva para construir las instalaciones, ya que la empresa deberá obtener el resto de permisos, licencias y autorizaciones necesarias para poner en marcha el proyecto.