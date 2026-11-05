Una persona resulta herida en un accidente con cuatro vehículos implicados en Abegondo (A Coruña)

Una persona ha resultado herida esta mañana en un accidente de tráfico con cuatro vehículos implicados en el municipio de Abegondo.

El siniestro tuvo lugar hacia las 08:00 horas de esta mañana en Mabegondo, en el kilómetro 7 de la carretera AG-542. Fue aquí donde se produjo una colisión entre tres turismos y un camión de obra.

La Guardia Civil de Tráfico fue quien dio aviso al 112 Galicia, que movilizó a Urxencias Sanitarias y también a los bomberos de Betanzos, que tuvieron que excarcelar a una de las personas implicadas que viajaba en uno de los coches.

Asimismo, otra persona fue trasladada en ambulancia a un centro hospitalario.