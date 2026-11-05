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A Coruña

Una persona resulta herida en un accidente con cuatro vehículos implicados en Abegondo (A Coruña)

El siniestro tuvo lugar en la AC-542, donde los bomberos tuvieron que excarcelar a otra persona

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Una persona ha resultado herida esta mañana en un accidente de tráfico con cuatro vehículos implicados en el municipio de Abegondo.

Foto aérea de A Coruña.

El siniestro tuvo lugar hacia las 08:00 horas de esta mañana en Mabegondo, en el kilómetro 7 de la carretera AG-542. Fue aquí donde se produjo una colisión entre tres turismos y un camión de obra.

La Guardia Civil de Tráfico fue quien dio aviso al 112 Galicia, que movilizó a Urxencias Sanitarias y también a los bomberos de Betanzos, que tuvieron que excarcelar a una de las personas implicadas que viajaba en uno de los coches.

Asimismo, otra persona fue trasladada en ambulancia a un centro hospitalario.