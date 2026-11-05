A Coruña mantiene su ZBE sin multas por el distintivo, pero el nuevo decreto abre la puerta a cambios

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de A Coruña vuelve a situarse en el centro del debate después de que el Consejo de Ministros aprobase este martes una modificación de la normativa estatal que obliga a los municipios a garantizar que estas áreas funcionan de manera efectiva. El cambio afecta especialmente al régimen sancionador y pone el foco en aquellas ciudades que, pese a haber delimitado sus zonas de bajas emisiones, no aplican multas a los conductores que incumplen las restricciones.

La decisión del Gobierno abre interrogantes sobre el futuro del modelo implantado en A Coruña, donde el Ayuntamiento había defendido hasta ahora que la creación de la ZBE no supondría nuevas limitaciones de tráfico por motivos medioambientales. La alcaldesa, Inés Rey, aseguró el pasado septiembre que no se prohibiría circular por la ciudad en función de la motorización de los vehículos y llegó a declararse "insumisa" ante la posibilidad de impedir la entrada a quienes no tuviesen un coche eléctrico. Fuentes municipales explican a Quincemil que cumplen con lo requerido en la normativa.

La nueva regulación estatal introduce, sin embargo, exigencias para que las zonas de bajas emisiones no se queden únicamente en una delimitación sobre el mapa o en una señalización informativa. Los ayuntamientos deberán acreditar que las restricciones están realmente en vigor, que existen sistemas de control de accesos y que se aplica el régimen sancionador correspondiente, sin recurrir a moratorias que retrasen su efectividad.

Dónde está la ZBE

La Zona de Bajas Emisiones de A Coruña se concentra en el entorno del centro histórico. Su ámbito comprende la Ciudad Vieja, la avenida de la Marina, el paseo del Parrote y determinadas calles de Pescadería, un espacio en el que ya existían limitaciones de acceso y circulación antes de que se incorporase formalmente la denominación de ZBE.

La ciudad cuenta con esta área desde abril de 2022, cuando comenzó a funcionar como una experiencia piloto de carácter informativo. Posteriormente, la Ordenanza de Movilidad Sostenible, aprobada definitivamente en septiembre de 2025, incorporó la regulación de las zonas de bajas emisiones y estableció el marco municipal para ordenar los desplazamientos en estos espacios.

Por tanto, la ZBE coruñesa no funciona como un perímetro que prohíbe automáticamente la entrada a todos los vehículos antiguos o que carecen de distintivo ambiental. Las condiciones de acceso responden principalmente a las restricciones de tráfico que ya se aplicaban en el casco histórico y a las autorizaciones contempladas en la normativa municipal.

Qué vehículos pueden acceder

La normativa municipal no establece una prohibición general para los coches que no tengan etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT). La regulación de la ZBE Centro está vinculada a las condiciones de acceso a las zonas peatonales y de tráfico restringido que ya existían en este ámbito de la ciudad.

Entre los vehículos que pueden acceder figuran los autorizados, los servicios de emergencia, el transporte público y los que realizan operaciones de carga y descarga dentro de los horarios establecidos. También existen permisos específicos para residentes y otros usuarios que cumplen las condiciones recogidas en la ordenanza municipal.

Esta particularidad es importante para entender el modelo coruñés: tener un vehículo sin distintivo ambiental no implica, por sí solo, que su propietario tenga prohibido circular por toda la ZBE. Lo determinante hasta ahora es que el automóvil esté autorizado para entrar en el espacio concreto al que pretende acceder.

Multas de 200 euros

Uno de los aspectos que puede cambiar con la nueva normativa es el régimen sancionador. La legislación estatal considera infracción grave incumplir las restricciones de circulación establecidas en una zona de bajas emisiones, una conducta que puede castigarse con una multa de 200 euros.

Esta cantidad no es una nueva sanción creada por el Consejo de Ministros, sino que ya estaba recogida en la legislación de tráfico. La novedad es que el Gobierno quiere evitar que los ayuntamientos mantengan zonas de bajas emisiones sin aplicar de manera efectiva las limitaciones y sus correspondientes sanciones.

En A Coruña, las cámaras instaladas para controlar el tráfico en el entorno de la ZBE han tenido hasta ahora una función de recogida de datos y monitorización. El sistema permite analizar los movimientos de vehículos, pero no implica que se esté multando automáticamente a los conductores por acceder con un coche sin etiqueta ambiental.

Pendiente de aclaraciones

La posición del Gobierno local había sido clara hasta ahora. En enero de 2023, el Ayuntamiento anunció que la implantación de las zonas de bajas emisiones no supondría nuevas restricciones al tráfico ni una segregación de los vehículos por tipo de combustible. La intención era aprovechar los espacios que ya estaban restringidos y utilizar los nuevos sistemas tecnológicos para mejorar la gestión de la movilidad.

Esa postura fue reiterada por Inés Rey el pasado septiembre, cuando aseguró que no se prohibiría la entrada a la ciudad en función del motor de los vehículos. La alcaldesa defendió que no se podía impedir el acceso a los conductores por no disponer de un coche eléctrico, en unas declaraciones en las que se declaró "insumisa" ante esa posibilidad.

Sin embargo, la modificación aprobada por el Consejo de Ministros introduce un nuevo escenario para los municipios obligados a disponer de una ZBE. El texto exige que las restricciones estén efectivamente implantadas y que los ayuntamientos acrediten tanto su cumplimiento como la aplicación del régimen sancionador. La entrada en vigor de las nuevas exigencias deberá concretarse con la publicación de la modificación en el Boletín Oficial del Estado.

Así, A Coruña tendrá que aclarar cómo encaja su modelo de movilidad en las nuevas condiciones estatales. La principal incógnita es si podrá mantener el planteamiento de no discriminar a los vehículos por su distintivo ambiental o si tendrá que introducir cambios en la regulación y en los mecanismos de control para adaptarse a las nuevas exigencias.

El resto de Galicia

La situación es desigual en las otras seis ciudades gallegas de más de 50.000 habitantes obligadas a disponer de una zona de bajas emisiones. De hecho, Santiago de Compostela y Ourense son las únicas que ya están aplicando multas a los conductores que incumplen las restricciones, mientras que el resto mantiene diferentes fases de implantación, información o adaptación.

En Vigo, las zonas de bajas emisiones comenzaron a funcionar en septiembre de 2026 y comprenden cuatro ámbitos: el centro, la plaza de Portugal, O Calvario y Bouzas. El Concello estableció inicialmente un periodo informativo de un año antes de comenzar a sancionar, con un calendario progresivo de restricciones que se extendería hasta 2032. Sin embargo, el nuevo decreto estatal puede obligar a modificar estos plazos. El Gobierno local ha anunciado que estudiará su aplicación cuando conozca el contenido definitivo de la norma.

En Lugo, la ordenanza de la ZBE recibió la aprobación definitiva en julio de este año y contempla un periodo de adaptación de un año antes de comenzar a imponer sanciones. El ámbito de actuación se concentra en el casco histórico y establece condiciones específicas para residentes, comerciantes y otros usuarios autorizados. El calendario municipal situaba el comienzo de las multas en 2027, aunque esta previsión también queda pendiente de las nuevas exigencias estatales.

Por su parte, Pontevedra mantiene un modelo diferente, ya que su zona de bajas emisiones coincide con el ámbito histórico en el que existen restricciones de tráfico desde hace años. No obstante, el Consello de Contas advirtió en su último informe de que la ciudad necesita elaborar un proyecto técnico específico para adaptar su regulación a todos los requisitos estatales.

En Santiago de Compostela, las restricciones ya tienen consecuencias económicas para los conductores que incumplen las condiciones de acceso. El control se realiza mediante pivotes y sistemas de regulación del tráfico en el ámbito restringido del casco histórico. Ourense también aplica sanciones desde el 1 de julio de 2026, mientras continúa instalando señalización para informar de las condiciones de acceso a su zona de bajas emisiones.

La situación más retrasada es la de Ferrol, donde la zona todavía no se encuentra en aplicación efectiva. El municipio figuraba entre los que acumulaban retrasos en el desarrollo de sus obligaciones, según el diagnóstico del Consello de Contas.

El panorama, por tanto, puede cambiar en los próximos meses. La modificación estatal obliga a revisar los modelos que contemplaban periodos informativos o moratorias antes de comenzar a sancionar, por lo que las decisiones que adopten los respectivos ayuntamientos determinarán cómo se aplicará finalmente la normativa en las siete grandes ciudades gallegas.