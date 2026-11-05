Una colisión entre cuatro coches provoca complicaciones de tráfico en A Pasaxe, en A Coruña

Una colisión en la que se vieron implicados cuatro vehículos provocó este jueves complicaciones de tráfico en la avenida de Alfonso Molina, en A Coruña. El accidente tuvo lugar sobre las 15:10 horas en la confluencia con la avenida de A Pasaxe, a la altura del punto kilométrico 4,1 de la AC-11.

Los cuatro coches implicados en el siniestro ya han sido retirados de la calzada. Según la información disponible, el accidente no dejó heridos de consideración, aunque sí obligó a intervenir para gestionar la incidencia en una de las principales vías de entrada y salida de la ciudad.

El suceso se produjo en sentido creciente de la carretera, en dirección este.