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Una colisión entre cuatro coches provoca complicaciones de tráfico en A Pasaxe, en A Coruña
El accidente se produjo a la altura de la confluencia con la avenida de Alfonso Molina y no dejó heridos de consideración
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Una colisión en la que se vieron implicados cuatro vehículos provocó este jueves complicaciones de tráfico en la avenida de Alfonso Molina, en A Coruña. El accidente tuvo lugar sobre las 15:10 horas en la confluencia con la avenida de A Pasaxe, a la altura del punto kilométrico 4,1 de la AC-11.
Los cuatro coches implicados en el siniestro ya han sido retirados de la calzada. Según la información disponible, el accidente no dejó heridos de consideración, aunque sí obligó a intervenir para gestionar la incidencia en una de las principales vías de entrada y salida de la ciudad.
El suceso se produjo en sentido creciente de la carretera, en dirección este.