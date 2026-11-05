Choque en cadena en Alfonso Molina

Choque en cadena en Alfonso Molina @EloyTP

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Una colisión en cadena entre tres coches en Alfonso Molina, en A Coruña, se salda sin heridos

El accidente se produjo este jueves sobre las 19:30 horas, a la altura del desvío hacia Cuatro Caminos, en sentido de entrada a la ciudad

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Una colisión en cadena entre tres vehículos en la avenida de Alfonso Molina, en A Coruña, se ha saldado sin heridos durante la tarde de este jueves 5 de noviembre.

Barrio de Xuxan.

El accidente se produjo alrededor de las 19:30 horas, a la altura del desvío hacia Cuatro Caminos, cuando los tres turismos circulaban en dirección de entrada a la ciudad.

Pese a la implicación de varios vehículos, ninguno de los ocupantes resultó herido, por lo que el incidente se limitó a los daños materiales ocasionados por el choque.

Los conductores implicados resolvieron el accidente mediante un parte amistoso, sin que fuese necesario atender a ninguna persona por lesiones.