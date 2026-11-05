La AP-9 a su paso por A Barcala. DGT

Dos accidentes en la AP-9 en A Coruña se saldan sin heridos ni grandes retenciones

Esta mañana ha estado accidentada en la autopista AP-9, donde se registraron dos siniestros a primera hora que, afortunadamente, solo dejaron pequeñas retenciones en la circulación.

Uno de ellos tuvo lugar hacia las 09:15 horas en A Barcala, en el municipio de Cambre, en sentido salida de A Coruña.

Aquí dos vehículos protagonizaron un alcance, lo que obligó a cerrar parcialmente el carril en el que circulaban durante un breve periodo de tiempo.

El siniestro dio lugar a un kilómetro aproximado de retención donde, según informa la DGT, la circulación del resto de vehículos pasó a ser más lenta, aunque no fue necesario reorganizar el tráfico en ningún momento.

Paralelamente, sobre las 09:10 horas, un vehículo sufría una salida de vía en Bergondo, en dirección Ferrol.

Aquí el 112 recibió el aviso, en el que se alertaba de que el siniestro había tenido lugar en el kilómetro 6.

El accidente fue muy leve y la persona implicada pudo salir del vehículo por su propio pie y no fue necesaria atención sanitaria.