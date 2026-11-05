Abre la VII edición de Talentos Inclusivos en la Domus de A Coruña, que reúne a 15 centros educativos

La Domus ha sido escenario de la apertura de la séptima edición de Talentos Inclusivos, en un encuentro que ha reunido a 70 personas. Este año participan 15 centros educativos, 10 de los cuales de la provincia de A Coruña, dos de Lugo, uno de Ourense y dos de Pontevedra.

El proyecto tiene como objetivo que el alumnado de secundaria, bachillerato y formación profesional aplique sus conocimientos a retos propuestos por personas con discapacidad, con la colaboración del profesorado, del personal investigador y de los profesionales de las entidades colaboradoras.

Los alumnos tienen hasta el 11 de junio de 2027, cuando tendrá lugar el acto de presentación de los resultados, para trabajar en sus proyectos. El trabajo aborda necesidades relacionadas con diferentes ámbitos de la vida diaria como la comunicación, el acceso a los dispositivos tecnológicos, las actividades de la vida diaria o la participación en el deporte y en el ocio.

Las personas usuarias de las entidades participantes han aportado 53 necesidades con base en las que se han definido los retos de este año. Desde adaptaciones en el mando de la consola, PC o tableta, ajedrez o damas adaptados, comunicador portátil, acceso adaptado a interruptores de luz o un soporte plegable para móvil en silla de ruedas eléctrica son algunos de los retos propuestos para el curso.

Un proyecto con apoyo

Talentos Inclusivos está promovido por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña, del Consello Social de la UDC y de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional.

Durante el encuentro ha tenido lugar también la visita al espacio expositivo de Talentos Inclusivos en la Domus. Las personas asistentes al acto de apertura del proyecto pudieron conocer algunos de los nuevos retos tecnológicos desarrollados por los centros educativos.