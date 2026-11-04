El PP pregunta a Inés Rey si multará con 200 euros a los coches sin etiqueta en A Coruña

La modificación del Real Decreto 1052/2022, aprobada este martes por el Consejo de Ministros, ha abierto un nuevo frente político en A Coruña. El Grupo Municipal Popular pide a la alcaldesa, Inés Rey, que aclare si el Ayuntamiento comenzará a sancionar a los vehículos que incumplan las condiciones de acceso a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) tras el endurecimiento de la normativa estatal. El ayuntamiento ya cumplía con las exigencias anteriores, según explicaron fuentes municipales a Quincemil.

El PP sostiene que el nuevo texto obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a aplicar de forma efectiva el régimen sancionador en sus zonas de bajas emisiones y recuerda que, según sus estimaciones, en el municipio coruñés hay más de 20.000 vehículos sin distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT). Entre ellos, añade la formación, figuran numerosos vehículos utilizados para actividades comerciales.

La reforma busca evitar que las ZBE se queden en una delimitación sobre el mapa o en una señalización sin consecuencias para los conductores que incumplan las restricciones. El Gobierno ha detectado durante los primeros años de aplicación de la normativa situaciones en las que se habían establecido moratorias prolongadas, periodos de avisos sin multas o zonas sin limitaciones reales en función de las emisiones de los vehículos.

Qué cambia con el decreto

Uno de los principales cambios es que los ayuntamientos obligados a contar con una ZBE deberán acreditar que las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento están realmente en vigor. Ya no bastará con delimitar un perímetro y colocar señales informativas: tendrán que demostrar que existen prohibiciones o limitaciones efectivas atendiendo al potencial contaminante de los vehículos.

La modificación también exige que los consistorios dispongan de sistemas de control de accesos, monitorización y seguimiento que permitan comprobar que se cumplen las restricciones. Además, deberán comunicar documentalmente a las administraciones competentes que esos mecanismos funcionan y que las limitaciones se aplican.

Otro de los aspectos destacados es el régimen sancionador. Las ordenanzas municipales tendrán que recoger las sanciones previstas en la normativa estatal de tráfico y aplicarlas sin recurrir a periodos transitorios que retrasen su efectividad. Incumplir las restricciones de acceso a una ZBE está considerado una infracción grave y puede acarrear una multa de 200 euros. Esa cuantía ya estaba contemplada en la legislación estatal y no es una sanción nueva creada por este decreto.

La obligación de establecer zonas de bajas emisiones afecta a los municipios de más de 50.000 habitantes, a los territorios insulares y a las localidades de más de 20.000 habitantes que superen determinados valores límite de calidad del aire. La reforma no establece, por tanto, una prohibición automática para todos los coches sin etiqueta en cualquier ciudad: las restricciones concretas dependen de las condiciones fijadas en cada zona y de su correspondiente normativa municipal.

"Insumisa"

Los populares reclaman explicaciones a la alcaldesa después de que el pasado 11 de septiembre asegurase que A Coruña no restringiría el tráfico ni impondría sanciones en función de la motorización de los vehículos. En aquella intervención, Inés Rey llegó a declararse "insumisa" ante la posibilidad de prohibir la entrada a la ciudad a conductores por no disponer de un coche eléctrico.

El grupo municipal considera que el nuevo decreto obliga ahora al Ayuntamiento a aclarar cómo piensa adaptar la regulación local a las exigencias estatales. En su comunicado, sostiene que la normativa impedirá mantener moratorias que retrasen la imposición de multas a los vehículos que incumplan las condiciones de acceso a las zonas de bajas emisiones.

La situación de A Coruña tiene algunas particularidades. La ordenanza municipal de movilidad sostenible delimita la ZBE Centro, que comprende la Ciudad Vieja, la avenida de la Marina, el paseo del Parrote y determinadas calles de Pescadería. En este ámbito, el acceso está condicionado a la autorización de los vehículos y a las condiciones establecidas para el transporte público, los servicios y las operaciones de carga y descarga. La regulación actual no establece una prohibición general de circulación por el hecho de carecer de etiqueta ambiental.