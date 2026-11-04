La Policía incauta cerca de 3.000 euros y estupefacientes en el narcopiso de Os Castros, en A Coruña

La Policía Nacional desarticuló el pasado viernes un narcopiso en el barrio de Os Castros, la operación fue llevada a cabo por agentes del Grupo de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de A Coruña.

Fue gracias a la colaboración vecinal, que la policía tuvo conocimiento de los extraños movimientos en un piso del barrio, compatibles con la venta al menudeo de drogas, se inició una investigación sobre el inmueble.

Las gestiones realizadas sobre el piso en cuestión, pudieron detectar afluencia de consumidores de sustancias estupefacientes para aprovisionarse de las mismas. En ocasiones era el propio proveedor el que vendía en la calle a los compradores en portales o en la propia calle, valiéndose a veces de un patinete que usaba como medio de transporte.

El pasado viernes, la Policía Nacional realizó un registro en dicho domicilio, apoyado por la Unidad Especial de Guías Caninos y por indicativos de Seguridad Ciudadana.

En el interior de la vivienda, se hallaba el ahora detenido, así como los diferentes tipos de sustancias que se incautaron, desde drogas sintéticas, pasando por cocaína, hachís, marihuana y todos los útiles necesarios para su venta y distribución. Igualmente se intervinieron más de 3.000 euros.

El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial.