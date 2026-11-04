El origen del incendio del hospital Abente y Lago de A Coruña podría estar en un accidente

Las causas del incendio que se produjo en la madrugada del pasado sábado, 31 de octubre, en el hospital Abente y Lago podrían estar en un accidente. Como consecuencia, un paciente, el único presente en la planta, resultó herido y tuvo que ser ingresado en la Unidad de Quemados del CHUAC.

El suceso tuvo lugar hacia las 1:15 horas en la tercera planta del centro hospitalario, donde se quemó el colchón de una de las camas de una habitación.

Ante estos hechos, el personal del hospital puso en marcha el protocolo correspondiente, dando aviso a los bomberos, que acudieron a sofocar el incendio aunque este ya estaba extinguido a su llegada, y a la Policía, que se encargó de la investigación.

Ahora el atestado está ya en manos del juzgado.

Por su parte, los trabajadores de la planta fueron trasladados al Servicio de Urgencias del CHUAC donde les realizaron una valoración y fueron dados de alta a las pocas horas.