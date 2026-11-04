A Coruña se quedará sin trenes desde el jueves y hasta el 12 de noviembre por las obras de la nueva estación intermodal

Renfe ha anunciado que la fase de obras de Adif para la nueva estación intermodal es "incompatible con la circulación de trenes". Por ello, desde este mismo jueves, 5 de noviembre, y hasta el día 12 de noviembre, modificará el servicio en A Coruña.

Los tramos más afectados serán A Coruña-Santiago de Compostela y A Coruña-Betanzos Infesta que se realizarán por carretera. Afectando así a los trenes Regionales, Media Distancia, Avant y Alta Velocidad de las conexiones con Vigo, Ourense y Madrid-Chamartín, por un lado. Y a los Media Distancia de la línea A Coruña-Lugo-Monforte-Ourense y A Coruña-Ferrol.

Además, recalcan desde Renfe que los últimos servicios de mañana, 4 de noviembre, y los primeros de la mañana del día 12 también pueden verse modificados. Y recuerda a los viajeros que los transbordos por carretera pueden llevar aparejados un aumento en los tiempos de viaje, así como, cambios en los horarios tanto de salida como de llegada o en las paradas intermedias.

Por ello, la compañía recomienda consultar los horarios con antelación. Además, activa cambios y anulaciones sin coste para aquellos viajeros que prefieran modificar su viaje.

Huelga de maquinistas

Todo esto en el contexto de una nueva huelga de maquinistas convocada para los días 10 y 12 de noviembre, quedando justo en medio la huelga general del 11 de noviembre, lo que significa que habrá tres días seguidos de paros en la compañía ferroviaria.

El sindicato de maquinistas ha tomado esta decisión tras el éxito de la jornada de huelga del pasado 29 de octubre, cuyo seguimiento Renfe ha cifrado en un 26,6% en toda España.

Además, el 10 de noviembre los paros serán totales y el 12 de noviembre serán parciales a lo largo de la jornada.