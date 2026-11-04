Aumentan un 60% los robos en viviendas en A Coruña: así entran los ladrones en pisos y chalés

Los robos con fuerza en domicilios aumentan un 60,5% en la ciudad durante el primer semestre de 2026 y un 24,1% en la provincia. La Policía Nacional explica cómo actúan los grupos itinerantes, qué diferencias existen entre los asaltos a pisos y chalés y qué medidas pueden ayudar a prevenirlos.

Los robos en viviendas han aumentado en A Coruña y varios municipios de su área metropolitana durante los primeros seis meses de 2026. La estadística del Ministerio del Interior refleja una subida especialmente significativa en la ciudad herculina, donde se han registrado 130 robos con fuerza en domicilios entre enero y junio, frente a los 81 contabilizados en el mismo periodo del año anterior. Son 49 casos más, un incremento del 60,5%.

La evolución también resulta llamativa en localidades del entorno como Culleredo y Oleiros. Detrás de estas cifras, sin embargo, no existe un único patrón delictivo. Acceder a un piso situado en un edificio residencial no presenta las mismas dificultades que entrar en un chalé o una vivienda unifamiliar aislada. Cambian los accesos, las oportunidades que buscan los ladrones y la preparación que puede requerir cada asalto.

Fuentes policiales consultadas por Quincemil describen dos escenarios diferenciados. En los pisos, algunos delincuentes buscan entrar sin provocar daños visibles y abandonar el edificio sin llamar la atención. En las viviendas unifamiliares, los grupos especializados pueden estudiar previamente el inmueble y sus distintos accesos. A estos métodos se suma la actividad de organizaciones itinerantes que se desplazan entre localidades y cuya investigación exige colaboración entre diferentes unidades policiales.

Según explica uno de los agentes consultados, el perfil de los autores también ha cambiado durante los últimos años. Si antiguamente muchos de estos robos eran cometidos por delincuentes locales, en ocasiones vinculados a problemas de drogodependencia, actualmente buena parte de los hechos se atribuyen a grupos especializados que se mueven entre distintos territorios, principalmente procedentes del norte de Europa.

La movilidad de estas organizaciones dificulta que los robos se investiguen como sucesos aislados. No obstante, las últimas semanas han sido más tranquilas en A Coruña: fuentes policiales señalan que apenas se han producido robos con fuerza en pisos de la ciudad durante este periodo y que los últimos hechos fueron atribuidos a un grupo que ya ha sido detenido y se encuentra en prisión.

Robos al alza

Los datos del Ministerio del Interior permiten comparar los seis primeros meses de 2025 con el mismo periodo de 2026. En el conjunto de la provincia de A Coruña se contabilizaron 644 robos con fuerza en domicilios durante el primer semestre de este año, frente a los 519 del ejercicio anterior. La diferencia es de 125 hechos, lo que supone un incremento del 24,1%.

La situación es más acusada en la ciudad de A Coruña. Los 130 robos registrados entre enero y junio de 2026 suponen un aumento del 60,5% respecto a los 81 del primer semestre de 2025. En términos absolutos, son 49 hechos más en apenas seis meses. La subida supera ampliamente la registrada en el conjunto provincial.

En el área metropolitana también se observan incrementos importantes, aunque no todos los municipios siguen la misma tendencia. Culleredo pasa de 12 a 33 robos con fuerza en domicilios, lo que supone 21 más y una subida del 175%. Oleiros registra 21 frente a los diez del primer semestre del año anterior, más del doble, con un crecimiento del 110%.

Arteixo también duplica sus registros, al pasar de ocho a 16, mientras que Cambre presenta una evolución ligeramente descendente. En este último municipio se contabilizaron 19 robos durante los primeros seis meses de 2026, uno menos que los 20 del mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción del 5%.

Culleredo destaca por el crecimiento porcentual, aunque conviene tener en cuenta que parte de una cifra inicial reducida. Oleiros y Arteixo también presentan subidas importantes, mientras que Cambre mantiene una evolución prácticamente estable.

Las cifras corresponden a la categoría estadística de robos con fuerza en domicilios del Ministerio del Interior, que incluye también dependencias y anexos, como garajes y trasteros. Por tanto, no todos los hechos contabilizados tienen por qué corresponder a entradas en el interior de viviendas habitadas. Además, el total provincial engloba los registros de los municipios de su territorio, por lo que no debe sumarse a los datos de la ciudad y su área metropolitana.

El incremento del primer semestre contrasta con la evolución del conjunto provincial durante los últimos años. En 2025 se contabilizaron 1.174 robos con fuerza en domicilios en la provincia, frente a los 1.188 de 2024. En la ciudad de A Coruña, sin embargo, los 201 registrados en 2025 superaron los 192 del ejercicio anterior. La comparación semestral de 2026 apunta a un cambio de tendencia, aunque todavía no permite anticipar cuál será el balance al cierre del año.

Cómo entran en los pisos

En los edificios residenciales, uno de los principales objetivos de quienes cometen estos robos es evitar cualquier ruido o movimiento que pueda alertar a los vecinos. Las fuentes policiales consultadas explican que algunos delincuentes utilizan procedimientos que permiten acceder a determinadas puertas sin dejar daños evidentes. La intención es entrar, permanecer el menor tiempo posible en la vivienda y abandonar el edificio sin despertar sospechas.

El perfil más sospechado responde a mujer, de origen de Europa de Este, con documentación en muchas ocasiones falsa de Italia, y que busca discrección. En otros casos, son delincuentes locales y conocidos que buscan generar dinero rápido para poder acudir al mercado de la droga.

Entre los procedimientos descritos figura el conocido como resbalón, que aprovecha las circunstancias de las puertas que únicamente están cerradas de golpe, sin haber echado la llave. Aunque desde fuera puedan parecer cerradas, no ofrecen el mismo nivel de protección que cuando se activa completamente el mecanismo de seguridad. Para explicar esta vulnerabilidad, las fuentes consultadas mencionan incluso el ejemplo de una botella de Coca-Cola, cuyo envase puede utilizarse para intentar manipular el pestillo de una puerta que no está cerrada con llave.

La recomendación es sencilla: echar siempre la llave al salir de casa, incluso cuando se trata de ausencias breves. No basta con cerrar la puerta de golpe y confiar en que el mecanismo haya quedado asegurado. Es una precaución básica que puede evitar que una puerta aparentemente cerrada se convierta en un punto débil.

Otro de los métodos conocidos es el bumping, que permite manipular determinados cilindros de cerradura mediante una llave preparada para ese fin. Las fuentes especializadas consultadas explican que los delincuentes pueden conocer los modelos más extendidos y aprovechar la presencia de mecanismos de seguridad poco resistentes a este procedimiento.

Por este motivo, recomiendan prestar atención a la calidad del bombín y no limitar la inversión en seguridad a la puerta. Una puerta blindada o acorazada no garantiza por sí sola una protección suficiente si el cilindro instalado constituye el punto débil del conjunto. Consultar con un cerrajero profesional y valorar la instalación de un bombín con protección antibumping puede reducir las posibilidades de que determinados procedimientos tengan éxito.

El precio orientativo de estos cilindros se sitúa entre los 80 y los 120 euros, dependiendo de la marca y las prestaciones. También es aconsejable dejarse asesorar por profesionales para encontrar una solución adecuada a las características de cada puerta.

El objetivo: los chalés

Los robos en viviendas unifamiliares presentan características distintas. En un chalé, especialmente cuando se encuentra aislado o dispone de jardín y varias plantas, existen más posibilidades de acceso que en un piso situado en un edificio residencial. Los delincuentes pueden estudiar el exterior, observar la distribución de la vivienda y localizar puntos vulnerables que no siempre están a la vista desde la calle.

Las fuentes especializadas consultadas explican que estos asaltos pueden requerir una preparación diferente y que en ellos intervienen grupos que seleccionan previamente sus objetivos. Las ventanas, los accesos superiores y las zonas menos expuestas del inmueble pueden formar parte de esa evaluación previa.

También influyen las circunstancias que rodean a cada vivienda. En una comunidad de vecinos hay tránsito de residentes, puertas de acceso compartidas y una mayor posibilidad de que alguien escuche ruidos o advierta movimientos extraños. En una casa aislada, la distancia respecto a otras viviendas puede facilitar que determinadas actuaciones pasen más inadvertidas.

Por eso, la protección de los chalés no debe centrarse exclusivamente en la cerradura de la puerta principal. También conviene revisar ventanas, accesos secundarios y cierres exteriores. La iluminación y los sistemas de detección pueden ayudar a dificultar los accesos y advertir de movimientos no habituales.

En este tipo, el perfil varía y se unifica en generalmente persona varón con origen de Europa del Este que nunca actúa solo y tiene preparada una vía de escape a través de un coche o similar.

Grupos itinerantes

Las fuentes policiales consultadas por Quincemil describen la actividad de grupos itinerantes que se desplazan por diferentes puntos de Galicia. Según la información facilitada por los agentes, no suelen permanecer más de dos o tres días en cada ciudad antes de continuar hacia otra zona. Su recorrido puede incluir Vigo, A Coruña o Santiago, además de localidades de menor tamaño.

La elección del lugar donde alojarse puede responder a criterios de movilidad. No necesariamente buscan instalarse en el centro de las grandes ciudades, sino que pueden optar por municipios próximos desde los que desplazarse a distintos puntos. Los hoteles, las viviendas turísticas y los alquileres de corta duración forman parte de los movimientos que los investigadores pueden analizar cuando existen indicios de actividad delictiva.

Esta movilidad obliga a que la información no se quede en el lugar donde se produce cada robo. Los datos sobre alojamientos, vehículos y desplazamientos pueden ayudar a establecer conexiones entre hechos cometidos en localidades diferentes. Si se identifica un vehículo o a unas personas que podrían estar relacionadas con una investigación, esa información puede trasladarse a otras unidades para comprobar si aparecen en otros episodios.

La investigación policial

La investigación de estos robos puede requerir un trabajo prolongado de recopilación de información, vigilancia y coordinación entre distintas unidades policiales. No basta con detectar la presencia de una persona o un vehículo en las inmediaciones de una vivienda para atribuirle un delito: los investigadores deben reunir indicios y pruebas que permitan relacionar a los sospechosos con hechos concretos.

La situación de A Coruña durante las últimas semanas ofrece un ejemplo de cómo pueden evolucionar estas investigaciones. Según fuentes policiales consultadas por Quincemil, apenas se han registrado robos con fuerza en pisos durante este periodo y los últimos hechos fueron atribuidos a un grupo que ya ha sido detenido y que actualmente se encuentra en prisión.

Este descenso reciente no permite descartar que otros grupos puedan actuar en la ciudad. La movilidad de estas organizaciones obliga a mantener la vigilancia y la colaboración entre unidades, especialmente cuando los autores pueden cambiar de localidad en pocos días.

Las marcas en las puertas

Uno de los asuntos que periódicamente genera preocupación entre los vecinos son las supuestas marcas que los ladrones dejarían en los telefonillos, las puertas de los edificios o los portales para identificar las viviendas que pretenden asaltar. Circulan mensajes que atribuyen diferentes significados a círculos, rayas y otros símbolos, como si existiera un código utilizado por los delincuentes para indicar si una casa está habitada o si sus propietarios se encuentran de vacaciones.

La Policía Nacional desmiente que ese supuesto sistema de símbolos en telefonillos y portales responda a una práctica generalizada de los ladrones. Los agentes consultados por Quincemil califican de bulo las informaciones que relacionan determinados dibujos con instrucciones o códigos concretos para seleccionar viviendas.

Sin embargo, sí describen otra práctica que puede utilizarse para comprobar si una puerta ha tenido movimiento. Consiste en colocar un pequeño hilo de pegamento o silicona entre la puerta y el marco, de manera que los delincuentes puedan comprobar posteriormente si se ha roto o permanece intacto. Si regresan al cabo de uno o dos días y el hilo continúa en la misma posición, pueden interpretar que nadie ha abierto la puerta durante ese tiempo.

La diferencia es importante: no se trata de un código de símbolos dibujados en los telefonillos ni de marcas que indiquen determinadas características de los propietarios, sino de un sistema para comprobar si una vivienda ha tenido movimiento. En cualquier caso, la presencia de una marca o de un elemento aislado no permite concluir por sí sola que una casa haya sido seleccionada como objetivo.

Prevenir en vacaciones

La Policía Nacional insiste en una idea que resume buena parte de sus recomendaciones preventivas: intentar que la vivienda parezca habitada incluso cuando sus propietarios están fuera. Entre los consejos facilitados por los agentes figuran instalar temporizadores para que algunas luces se enciendan a determinadas horas o programar una radio para que funcione durante ciertos periodos. También recomiendan evitar que las persianas permanezcan siempre en la misma posición y no desconectar el timbre.

Otra de las advertencias tiene que ver con las redes sociales. Publicar fotografías o mensajes anunciando que se está de vacaciones, especialmente cuando se hace en tiempo real, puede proporcionar información sobre la ausencia de los propietarios y facilitar que terceros relacionen sus datos personales con su domicilio.

La prevención también depende de la colaboración ciudadana, especialmente en las zonas residenciales y en los núcleos con viviendas unifamiliares. Un vehículo desconocido que permanece durante un tiempo prolongado en una zona, personas que observan repetidamente distintas casas o movimientos que no encajan con la actividad habitual del entorno pueden ser motivos para prestar atención, aunque por sí solos no demuestren que se esté preparando un robo.

La matrícula de un vehículo, su modelo, su color o una descripción de las personas que lo ocupan pueden ayudar a los agentes a comprobar si existe alguna relación con otros incidentes. La recomendación es no enfrentarse a quienes puedan estar realizando una actividad sospechosa ni intentar intervenir por cuenta propia. Ante una situación que pueda estar relacionada con un robo, lo adecuado es avisar a la Policía a través del 091 o del 112, según las circunstancias, y aportar la información observada sin ponerse en riesgo.

El aumento de los robos en A Coruña y varios municipios del entorno refleja un problema que presenta distintas formas de actuación. Mientras unos delincuentes aprovechan las vulnerabilidades de las cerraduras, otros seleccionan viviendas unifamiliares y se desplazan entre localidades para cometer sus asaltos. La detención del grupo al que se atribuyen los últimos robos registrados en pisos de la ciudad ha coincidido con un periodo de menor actividad, según las fuentes policiales, pero no elimina la posibilidad de que aparezcan nuevos autores. La vigilancia vecinal, la prevención en los inmuebles y la coordinación policial siguen siendo claves para facilitar la detección de estos delitos y la identificación de sus responsables.