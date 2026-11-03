El Supremo obliga a vigilar el cumplimiento del acuerdo del edificio Fenosa en A Coruña

El conflicto urbanístico del antiguo edificio Fenosa de A Coruña suma un nuevo capítulo judicial. El Tribunal Supremo ha dado la razón a dos de los afectados por el caso y ha establecido que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) debe supervisar el cumplimiento del acuerdo alcanzado en 2019 entre los perjudicados y el Ayuntamiento de A Coruña, que incluía la construcción de alrededor de 50 viviendas de protección oficial en Xuxán.

La sentencia, fechada el 28 de octubre de 2026, estima el recurso de casación presentado por los afectados, anula dos autos del TSXG de mayo y octubre de 2024 y ordena devolver el procedimiento al tribunal gallego para que dicte una nueva resolución. El Supremo considera que la homologación judicial de un acuerdo de mediación no pone fin a la obligación de garantizar su cumplimiento, sino que corresponde al órgano judicial que lo aprobó vigilar que se respete lo pactado.

Un conflicto que viene de 1997

Para entender el origen del litigio hay que remontarse a finales de los años noventa. Dos particulares recurrieron la licencia concedida por el Ayuntamiento para rehabilitar el inmueble situado en el número 2 de la calle Fernando Macías, el conocido como antiguo edificio Fenosa, con el objetivo de destinarlo a viviendas y locales comerciales.

El TSXG estimó el recurso mediante una sentencia del 20 de diciembre de 2001, que anuló la licencia y ordenó demoler lo construido. El Tribunal Supremo confirmó esta resolución el 28 de marzo de 2006. Sin embargo, el Ayuntamiento alegó posteriormente la imposibilidad material de ejecutar el derribo y, en abril de 2013, el TSXG declaró inejecutable la sentencia por ese motivo.

Tras diferentes incidentes judiciales, las partes recurrieron a una mediación intrajudicial que permitió alcanzar un acuerdo el 31 de enero de 2019. El pacto fue homologado por el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG el 8 de febrero de ese año.

La solución permitió evitar la demolición del edificio y estableció una serie de compromisos para compensar a los afectados. Entre ellos figuraban el reconocimiento público de la responsabilidad municipal por la anulación de la licencia, la modificación del planeamiento urbanístico para incluir el inmueble como edificio singular y la aprobación de un protocolo de buenas prácticas urbanísticas para evitar que se repitiese un caso similar.

La principal compensación acordada fue la construcción de un edificio de alrededor de 50 viviendas de protección oficial en una parcela municipal del entonces denominado Parque Ofimático, actualmente Xuxán. A cambio, los afectados renunciaban a reclamar la compensación íntegra que consideraban que les correspondía por los daños patrimoniales y profesionales sufridos.

A Coruña dará complimiento

Fuentes del Ayuntamiento han explicado a Quincemil que "estudiaremos la resolución judicial". Por ello, desde el gobierno municipal darán todos los pasos que en ella se recojan para dar cumplimiento al texto.

Siete años de espera

El problema llegó con el cumplimiento de ese compromiso. Los afectados entendieron que el Ayuntamiento estaba demorando la construcción de las viviendas y, el 30 de enero de 2024, presentaron una demanda ejecutiva ante el TSXG para reclamar que se hiciese efectivo el acuerdo.

En su escrito solicitaron que se estableciesen plazos concretos para completar las obras, que se identificase a la autoridad municipal responsable de su cumplimiento y que se informase periódicamente al tribunal sobre los avances. También reclamaron intereses de demora desde marzo de 2022 y una indemnización por daños morales.

Los recurrentes sostenían que, cuando acudieron de nuevo a la Justicia, todavía no se había construido el edificio, ni siquiera se había aprobado el proyecto arquitectónico o contratado su ejecución. El coste estimado de la promoción en el acuerdo de mediación de 2019 ascendía a 6,63 millones de euros.

El TSXG rechazó sus pretensiones mediante un auto del 2 de mayo de 2024, posteriormente confirmado el 1 de octubre de ese mismo año. El tribunal gallego consideró que la sentencia original ya se había ejecutado mediante la homologación de los acuerdos y que correspondía al Ayuntamiento completar los compromisos asumidos, sin que la Sala tuviese que supervisar ese proceso.

La resolución remitía a los afectados a posibles procedimientos administrativos y judiciales independientes si surgían problemas relacionados con los plazos o la interpretación del convenio. Esta interpretación es precisamente la que ha corregido ahora el Tribunal Supremo.

El Supremo cambia el criterio

En su sentencia, el alto tribunal establece que los acuerdos de mediación alcanzados durante la ejecución de una sentencia y homologados judicialmente no pueden quedar al margen de la supervisión de los jueces.

El Supremo aclara que, una vez alcanzado el pacto, lo que debe ejecutarse es el propio acuerdo homologado, que tiene fuerza de título ejecutivo. Por tanto, si una de las partes considera que la otra no está cumpliendo sus compromisos, puede presentar una demanda ejecutiva para reclamarlo ante el órgano judicial que homologó el convenio.

La Sala considera que el TSXG no podía desentenderse de esa función y remitir a los afectados a otros procedimientos. En consecuencia, anula los dos autos recurridos y ordena devolver las actuaciones al tribunal gallego para que dicte una nueva resolución sobre las cuestiones planteadas en el incidente de ejecución.

Esto significa que el TSXG deberá volver a examinar las reclamaciones de los afectados, entre ellas las relativas al cumplimiento del compromiso de construir las viviendas. No obstante, el Supremo no determina en esta sentencia que el Ayuntamiento deba abonar los intereses o la indemnización por daños morales solicitados, ni fija una cantidad económica que deba pagar.

Las obras ya están en marcha

Mientras se desarrollaba el procedimiento judicial, el Ayuntamiento puso en marcha la construcción del edificio comprometido. Los trabajos comenzaron el 5 de febrero de 2026, según recoge la propia sentencia del Supremo, siete años después del acuerdo de mediación y dos años después de que los afectados presentasen su demanda ejecutiva.

La promoción se levanta en la parcela Z-37 de Xuxán, entre las calles Longarela y Cernadas, y contempla 50 viviendas destinadas al alquiler social, además de garajes y otros espacios. La inversión municipal prevista supera los 10 millones de euros.

La obra avanzaba durante el verano, aunque también ha sufrido retrasos. En junio de 2026, la alcaldesa, Inés Rey, informó de que la estructura estaba próxima a completarse y situó la entrega de las viviendas entre septiembre y octubre de 2027. Sin embargo, en septiembre se conoció que el Ayuntamiento aprobaría una ampliación de 388 días del plazo de ejecución solicitada por la empresa constructora, debido, entre otros motivos, a las dificultades encontradas durante las excavaciones por la presencia de roca granítica y a las condiciones meteorológicas adversas.