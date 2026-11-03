Desalojan el CEIP Zalaeta de A Coruña por un fallo en la caldera

Un problema en la caldera del CEIP Colegio Zalaeta de A Coruña obligó a activar este martes por la mañana el protocolo de evacuación del alumnado del centro educativo. La evacuación se desarrolló sin incidentes y no hubo que lamentar heridos.

Pasadas las 11:00 horas, los bomberos del parque de A Grela recibieron un aviso por la activación del sistema de alarma de incendios del centro escolar. Según indican en el informe de la actuación, a su llegada comprobaron que el centro ya había activado con total éxito su Plan de Autoprotección.

"El personal docente y de dirección del colegio coordinó la evacuación de todo el alumnado de las aulas hacia los puntos de encuentro designados de una forma completamente ordenada, rápida y correcta, sin que se registrase ningún tipo de incidente ni heridos", recogen.

Asimismo, especifican que la causa de la activación de los sensores fue una mala combustión en la caldera de la calefacción y agua caliente, lo que generó una leve acumulación de humo confinada en dicha zona. "El riesgo fue nulo en todo momento, ya que no existió fuego activo ni peligro de propagación al resto de las dependencias escolares", señalan.

El trabajo de los bomberos se centró en verificar la seguridad del recinto, proceder a la ventilación natural de los espacios afectados y realizar el apagado preventivo del sistema de calefacción. Una vez que las mediciones de los gases confirmaron que las condiciones de habitabilidad eran óptimas y seguras, se autorizó el regreso paulatino del alumnado y los profesores a sus respectivas aulas para continuar con la jornada escolar.