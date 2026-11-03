A Coruña triplica las zonas verdes de los Cantones con 32 nuevos árboles y jardines

El Ayuntamiento de A Coruña ha iniciado esta semana los trabajos de ajardinamiento de los Cantones y su entorno, una de las últimas fases de un proyecto de humanización que transformará uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. La intervención permitirá triplicar la superficie de zonas verdes, hasta superar los 1.200 metros cuadrados, e incorporar 32 nuevos árboles frente al único ejemplar que había antes de la reforma.

Los operarios trabajan ya en la colocación de nuevas especies arbustivas en las jardineras instaladas durante las obras. Una de las principales actuaciones se desarrolla en el Cantón Pequeño, donde se ha habilitado una jardinera de 100 metros de longitud que contará con distintas variedades vegetales, entre ellas salvias, gramíneas y anémonas. También se incorporarán pachysandras y rododendros en el espacio que separa el carril bici.

En los próximos días está previsto completar la plantación de especies tapizantes en diferentes puntos y colocar dos carpes en la calle Juana de Vega. Además, se terminarán de instalar los árboles pendientes hasta alcanzar los 32 ejemplares previstos en el conjunto de la intervención.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha señalado que estos trabajos permitirán completar una actuación que busca ganar espacios de estancia y aumentar la presencia de vegetación en el centro de la ciudad. La regidora ha comparado el planteamiento de las nuevas jardineras con el utilizado en la remodelación de San Andrés, donde también se apostó por combinar arbustos y plantas herbáceas.

La reforma de los Cantones es uno de los proyectos de humanización más ambiciosos de los últimos años en A Coruña. La intervención reorganiza el espacio público para facilitar los desplazamientos peatonales y potenciar la movilidad sostenible, con una nueva configuración que dará mayor protagonismo a las zonas verdes.

Más vegetación en la Agra

Al margen de los trabajos en los Cantones, el Ayuntamiento también está ejecutando una actuación de mejora paisajística en el parque del Observatorio, en el barrio de la Agra do Orzán. El proyecto busca incrementar la biodiversidad y renovar la imagen de este espacio, que se convirtió en la primera zona verde del barrio tras el derribo de los muros que lo mantuvieron cerrado durante décadas.

La intervención contempla la plantación de diferentes especies arbustivas, tanto en macizos como en ejemplares aislados de mayor tamaño. Entre las variedades seleccionadas figuran lantanas, westringias, cornejos y plumbagos, además de laureles distribuidos en distintos puntos del recinto.

También se incorporarán ejemplares de manzano ornamental, saúco y viburno, con alturas de entre dos y dos metros y medio. Los trabajos concluirán con la plantación de césped fino de gramíneas y tienen un plazo aproximado de ejecución de dos meses.

La transformación del parque incluye también la participación vecinal. Residentes de la zona han pintado un mural decorativo titulado Rede de coidados, una iniciativa destinada a implicar a la ciudadanía en la configuración del futuro de este espacio público.

Por otra parte, el Ayuntamiento avanza en la humanización de la calle Páramo, también en la Agra do Orzán. La actuación cuenta con un presupuesto de 340.000 euros y permitirá completar la Rolda Peonil, un itinerario que conectará los parques de San Diego y del Observatorio.