Un coche averiado colapsa la entrada a A Coruña por la avenida del Pasaxe llegando a Os Castros

Un coche averiado ha complicado la circulación esta tarde en uno de los accesos a A Coruña. El vehículo quedó detenido en medio de la entrada a la avenida del Pasaje, desde la avenida que conecta con Os Castros, y bloqueó por completo el paso de los vehículos que circulaban por la zona.

La situación se produjo alrededor de las 18:00 horas, en un tramo de un único carril y sentido de circulación, donde los conductores no tenían posibilidad de esquivar el coche ni de dar marcha atrás para buscar una alternativa. El vehículo quedó atravesado en el acceso e impidió avanzar con normalidad al resto del tráfico.

Entre los afectados se encontraban varios autobuses, que tampoco pudieron continuar su recorrido, además de numerosos turismos que quedaron atrapados detrás del coche averiado.

El incidente provocó retenciones durante varios minutos en este acceso a la ciudad, especialmente complicado por las características de la vía, que no ofrece margen para maniobrar cuando se produce un bloqueo de este tipo.