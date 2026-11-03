La antigua estación de autobuses de A Coruña este martes, tras la apertura de la nueva en la intermodal M.G

La antigua estación de autobuses de A Coruña mantiene los servicios municipales de Movilidad y Edificación

La antigua estación de autobuses de A Coruña seguirá abierta al público pese al traslado del transporte metropolitano a las nuevas instalaciones en la avenida de la Sardiñeira, integrándose en la intermodal.

Así, lo ha confirmado este martes el Concello. En el edificio situado entre las calles Caballeros y Pérez Ardá se seguirán prestando distintos servicios municipales. Los ciudadanos podrán acudir para realizar trámites relacionados con Movilidad y Edificación, como la solicitud de tarjetas Millennium o los permisos de ocupación del dominio público para obras y terrazas.

Además, la estación que hoy ha dejado de prestar servicios metropolitanos seguirá siendo la sede del CIMOB, el centro encargado de regular el tráfico en la ciudad, que permanece operativo las 24 horas del día.

El horario de atención al público será el habitual de oficinas, de 08:00 a 15:00 horas.

La planta baja, donde se encuentran las dársenas, también seguirá teniendo uso. De forma provisional, este espacio será utilizado por las empresas de transporte metropolitano que necesiten estacionamiento, utilizar la estación de abastecimiento o dispongan de oficinas administrativas.

Desde hoy, el acceso a las plantas superiores queda restringido únicamente a los vehículos y personas autorizados.

Futuro por definir

Quincemil adelantaba hace unos días que el Concello da Coruña y la Xunta mantienen conversaciones para definir el futuro uso del espacio. Por ahora, no existe un acuerdo definitivo sobre el destino de la antigua terminal ni se ha concretado un proyecto que permita anticipar cómo se transformará esta zona de la ciudad.

Preguntada por este asunto, la directora xeral de Mobilidade de la Xunta, Judit Fontela, confirmaba esta mañana, durante su visita a la nueva terminal de autobuses, que las negociaciones continúan abiertas: "Se continúa conversando con el Concello da Coruña para determinar los futuros usos de la estación".

Una zona que llama la atención precisamente por sus amplias dimensiones: la antigua estación se encuentra en la calle Caballeros, en un entorno conectado con barrios como Cuatro Caminos, Os Mallos, Elviña y Monelos, además de varias de las principales vías de entrada y salida de A Coruña. Su posición dentro de la trama urbana hace que la parcela pueda desempeñar un papel importante en la reorganización de esta zona cuando deje de recibir autocares.

A lo largo de los últimos años se han planteado diferentes posibilidades para el espacio, desde equipamientos de usos múltiples hasta instalaciones públicas como un cuartel de la Policía Local. Ninguna de esas propuestas se ha convertido por ahora en un proyecto definitivo.