Es oficial: A Coruña ya conoce a los integrantes de las mesas electorales del 29N y cómo consultarlo

El Concello de A Coruña ha celebrado en la mañana de este lunes, 2 de noviembre, un Pleno extraordinario para elegir a las personas que formarán parte de cada una de las mesas electorales que se distribuirán por toda la ciudad para las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre.

En total, la ciudad contará en estos comicios con 293 mesas electorales distribuidas en 84 colegios. Cada una de las mesas estará integrada por un Presidente o Presidenta y dos vocales.

Los seleccionados deberán cumplir una serie de requisitos, como saber leer y escribir y ser menores de 70 años, si bien los mayores de 65 años pueden renunciar en un plazo de siete días. El/la Presidente/a debe contar con la titulación mínima exigida: el título de Bachiller o el de Formación Profesional de Segundo Grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente. Además, cada uno de los miembros de la mesa tendrá dos suplentes.

Tras realizar el sorteo la notificación debe realizarse en un plazo de tres días desde su celebración. Por lo que, en el caso de A Coruña, que celebró este lunes el sorteo los integrantes deberán recibir la notificación como muy tarde este jueves, 5 de noviembre.

Si la notificación se realiza más tarde, tal y cómo recoge el Ministerio del Interior, "el retraso no será causa invalidante de la designación". Las notificaciones irán acompañadas del manual, del que se editarán 900.000 ejemplares para estas elecciones del 29N. En el caso de Galicia, serán enviadas en gallego y castellano.

Una vez recibida la notificación, se procederá al turno de alegaciones para todas aquellas personas asignadas, con un plazo de 7 días, que quieran justificar que no pueden acudir a la mesa.

Asimismo, también se puede comunicar a la Junta Electoral de Zona de la imposibilidad de desempeño del cargo al menos 72 horas antes de la constitución de la Mesa el día de votación. Por último, también existe la posibilidad de comunicar la imposibilidad sobrevenida con posterioridad al plazo anterior hasta antes de las 08:00 horas del día de la votación.

Cambios en 4 colegios

Los cambios con respecto a las anteriores elecciones afectan a cuatro colegios. Dos de las mesas existentes en el Palacio de la Ópera se trasladan ahora a la sede del COAG. Se trata de dos mesas que cambian de ubicación para dar servicio a los residentes en el entorno del Colegio de Arquitectos y evitar que tengan que salvar el desnivel existente hasta el Palacio de la Ópera.

Además, las mesas situadas en el Centro Cívico de Santa Lucía se trasladan, debido a las obras, a la oficina de la OMIC, situada en A Palloza.

Por su parte, el polideportivo de Monte das Moas recupera las mesas que habitualmente se instalaban allí y que en los anteriores comicios fueron trasladadas a otra ubicación debido a las obras. Finalmente, las mesas que se habían desplazado del Centro Cívico del Birloque por los trabajos de rehabilitación del inmueble regresan a este espacio una vez finalizada la reforma.

Con la elección de los representantes, el Concello completa el dispositivo electoral para el próximo 29 de noviembre. En A Coruña, el censo de personas con derecho a voto asciende a 199.134 personas.