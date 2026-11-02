El Helimer 402 sobrevuela Riazor tras rescatar a una persona que cayó al mar en Malpica (A Coruña)

El helicóptero Helimer 402 de Salvamento Marítimo ha sobrevolado este lunes por la noche el estadio de Riazor, en A Coruña, después de participar en el rescate de una persona que se había caído al mar en las inmediaciones de Malpica. Mientras tanto, el equipo blanquiazul jugaba ante Osasuna, al que superó por 2-1.

La víctima presentaba síntomas de hipotermia tras caer al agua, por lo que fue evacuada por los equipos de Salvamento Marítimo a bordo del helicóptero. La aeronave se dirigió posteriormente hacia el aeropuerto de Alvedro, en Culleredo, donde esperaba una ambulancia para hacerse cargo del traslado sanitario.

Desde allí, la persona rescatada será trasladada al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) para recibir atención médica.

El paso del Helimer 402 por las inmediaciones de Riazor ha llamado la atención de los vecinos de la ciudad, al sobrevolar uno de los puntos más reconocibles de A Coruña durante el operativo de emergencia.