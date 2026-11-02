Celebración del 30 aniversario de ADAFAD en la Fundación Paideia de A Coruña Cedida

A Coruña reconoce los 30 años de ADAFAD, que ha atendido a 8.600 familias

La Asociación Emilia Gómez ADAFAD cumple 30 años de trayectoria, tres décadas en las que ha prestado atención especializada y gratuita a 8.600 familias y ha desarrollado diferentes iniciativas para prevenir las adicciones y favorecer el bienestar de niños, adolescentes y jóvenes.

El Concello de A Coruña se ha sumado a la celebración de este aniversario con un reconocimiento a la labor de la entidad, que ha reunido en la Fundación Paideia a profesionales y personas vinculadas a su trayectoria.

El concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, Juan Ignacio Borrego, ha participado en el acto en representación del Gobierno municipal, destacando así la colaboración que el Ayuntamiento mantiene con ADAFAD en el ámbito educativo y social.

Durante estos treinta años, la asociación ha acompañado a miles de familias que atravesaban dificultades relacionadas con la convivencia, las adicciones y el desarrollo de los más jóvenes, ofreciendo orientación y atención profesional.

Prevención de adicciones

La colaboración entre el Concello y ADAFAD se articula actualmente a través de tres convenios municipales del área de Bienestar Social, destinados a impulsar diferentes programas de prevención y apoyo.

Uno de ellos permite desarrollar actividades de sensibilización y prevención del consumo de drogas en los centros educativos de A Coruña, con el objetivo de informar a los estudiantes sobre sus riesgos y fomentar hábitos saludables.

Otro convenio está centrado en la prevención y el abordaje de las consecuencias de las adicciones digitales, una problemática que la asociación trabaja tanto en los colegios como en los centros cívicos municipales.

Por último, el tercer acuerdo respalda un programa de prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar y escolar, con actuaciones dirigidas a los jóvenes y a su entorno más cercano.

Estas iniciativas permiten combinar el trabajo educativo con la orientación a las familias y la intervención social, acercando los recursos de prevención a los espacios habituales de convivencia de niños y adolescentes.

Tres décadas de apoyo

Bajo el lema "Lo que cambia y lo que permanece", ADAFAD ha planteado este aniversario como una oportunidad para reflexionar sobre la evolución de las necesidades familiares y los nuevos desafíos que afectan a la juventud.

Los cambios en las formas de relacionarse, el uso de las tecnologías y los nuevos espacios de socialización han transformado algunas de las dificultades a las que se enfrentan las familias.

Sin embargo, la asociación mantiene como ejes de su actividad la prevención, el acompañamiento y el acceso a profesionales especializados.

La colaboración municipal con ADAFAD también se enmarca en los objetivos del Plan Municipal de Salud Mental 2024-2028 de A Coruña, que contempla la promoción del bienestar emocional y una mayor coordinación entre los recursos educativos, sociales y sanitarios.