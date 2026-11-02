A Coruña estrenará nueva plaza en O Castrillón en los próximos meses

Las obras en la plaza José María Hernansáez de O Castrillón entran en su fase final con el horizonte puesto entre finales de este año y comienzos del que viene. La intervención, que cuenta con un presupuesto cercano al millón de euros, permitirá transformar este espacio en un lugar con nuevas zonas verdes, espacios de calistenia y caminos más accesibles.

Este lunes, la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, supervisó el avance de las obras.

Desde aquí, informó de que como parte de la actuación se ha llevado ya a cabo un trabajo de ajardinamiento con la plantación de nuevas especies como dos perales, cuatro liquidámbar, dos prunus y un almez.

El resultado de la obra permitirá contar con dos zonas diferenciadas, la primera de ella dividida a su vez en dos partes con un parque biosaludable y una zona de calistenia. Más adelante, yendo desde la avenida de la Concordia, se situará la plaza central que contará con una grada en un espacio abierto a los vecinos.

La nueva zona de calistenia de la plaza de José María Hernánsaez. Quincemil

En cuanto al avance de las obras, los nuevos recorridos peatonales hacen ya accesibles todos los portales que dan a la plaza.

Esta era una de las demandas principales de los vecinos, a quienes se consultó antes de diseñar el proyecto de transformación del área. La alcaldesa puntualizó también que el tamaño de los caminos es suficiente para el acceso, de ser necesario, de los servicios de emergencia.

Recreación del nuevo proyecto para la plaza José María Hernansáez Concello de A Coruña

Rey, tras agradecer la paciencia de los vecinos durante la ejecución de las obras, explicó que con ellas "pasamos de una zona inutilizada y degradada a un nuevo espacio público en ese Plan de Barrios 2025-2027 que estamos llevando a cabo".

Como parte de las actuaciones se mejoraron también las canalizaciones "para evitar las humedades que tenían muchos de estos edificios". Asimismo, se retirarán las farolas que ahora mismo están instaladas en las fachadas de estos inmuebles y se colocarán otras en la misma plaza más sostenibles y eficientes.

A punto de cumplir el año, la obra estará lista en cuestión de meses.

Concentración

Entre otros asuntos, la alcaldesa Inés Rey también valoró la concentración que tuvo lugar el pasado sábado en la plaza de Lugo, convocada en respuesta a la colocación de una mesa informativa de Vox en la plaza de Pontevedra y a la visita de su vicepresidente, Jorge Buxadé.

Sobre la manifestación, Rey aclaró que "fue una concentración que estaba comunicada previamente" y destacó que "no hubo ningún tipo de incidente, por lo que se desarrolló de manera pacífica y normal".

En esta línea, agradeció el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y también el "comportamiento cívico de quien decidió manifestarse".

Críticas a la nueva estación

Preguntada asimismo por la inauguración de este martes de la nueva estación de autobuses, la regidora lamentó la retirada de paradas "que la Xunta hace unilateralmente".

"Lo que es una buena noticia, que una infraestructura de primer nivel, por cierto la última de todas las intermodales de Galicia, sería más pacífico si la Xunta hubiera tenido la consideración de haberlo comunicado con la suficiente antelación para el diseño tanto de las rutas como de las paradas", añadió.

Consultada por la moción que presentará el BNG en el próximo pleno, demandando que el Concello gestione plazas del nuevo aparcamiento de la estación, todavía sin fecha de apertura, la alcaldesa declinó hacer declaraciones.