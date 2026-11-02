El BNG pide al Concello de A Coruña que no renuncie a la gestión del aparcamiento de la intermodal

El BNG pedirá en el próximo pleno a través de una moción que el Concello de A Coruña sea quien gestione las 70 plazas de aparcamiento de la nueva estación intermodal. La parte de autobuses se estrenará mañana, pero lo hará sin conexión con la parte ferroviaria, todavía en obras, y sin el parking, ya terminado pero pendiente de su gestión.

En una rueda de prensa, la portavoz nacionalista Avia Veira recordó el convenio firmado entre el gobierno local y Adif en marzo del 2022 en el que se establecía que sería el Concello quien gestionase esas 70 plazas.

Sin embargo, ahora el gobierno local está valorando la posibilidad de renunciar a ello en favor de Adif.

En palabras de Veira, "esas prazas son moi importantes para o barrio dos Mallos. Constitúen unha sorte de compensación fronte aos inconvenientes que a Intermodal supón para a veciñanza, inconvenientes en forma de mudanzas nas rúas e aumento considerábel do tráfico".

El barrio de Os Mallos, precisamente, es una de las zonas de la ciudad que sufre grandes dificultades para aparcar.

En esa misma línea, la portavoz reiteró que "a mobilidade require planificación e diálogo".

Asimismo, recordó que en los presupuestos de este año se incluyó una propuesta del BNG para realizar un estudio sobre las plazas de aparcamiento, tanto privadas como públicas, de las que dispone la ciudad.

Ese estudio no se llevó a cabo y el Concello no dispone de datos actuales sobre ello.

"Sempre defendemos o criterio de que toda política encamiñada para aumentar o espazo peonil na vía pública debe ir acompañada dunha política pública de aparcamentos e de aí que propuxésemos a realización dun estudo absolutamente necesario", declaró Veira, criticando la política de aparcamiento del gobierno local.

Preguntada al respecto en un acto esta misma mañana, la alcaldesa Inés Rey declinó hacer declaraciones.