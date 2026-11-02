Reunión de la Xunta de Goberno Local del Concello de A Coruña. Concello de A Coruña

La ampliación del parque de bomberos de A Coruña se financiará con más de 420.000 euros

El Concello de A Coruña ha aprobado este lunes en una reunión de la Xunta de Goberno Local destinar 427.963 euros a la ampliación del edificio administrativo del parque de bomberos. Asimismo, se ha dado luz verde también a 2.450.730 euros que irán destinados a 32 proyectos de los presupuestos participativos.

La primera de estas actuaciones se suma a otras intervenciones financiadas con un millón de euros para mejorar los medios materiales del parque.

En cuanto a los más de 420.000 euros para la ampliación, el importe está financiado con las cuotas que aportan distintas compañías aseguradoras.

Proyectos por distritos

En el apartado de proyectos de los presupuestos participativos, el Concello ha asignado para cada uno de ellos un presupuesto y un área responsable, pasos previos a sus licitaciones.

En la Ciudad Vieja y Pescadería se destinarán 70.000 euros a la creación de aseos públicos accesibles en el mercado de San Agustín. En el mismo espacio se dedicarán 60.000 euros a la creación de un cuarto refrigerado para residuos y 50.000 euros para la instalación de consignas inteligentes.

En Monte Alto se plantará arbolado en el paseo marítimo en la zona de Pelamios por 60.000 euros y se ampliará y humanizará la plaza de San José por 130.000 euros.

En Cuatro Caminos se acondicionarán los jardines de la plaza de la Fábrica de Tabacos por 80.000 euros y se creará un área infantil entre las calles Castiñeiras, Cabana y Juan Flórez por 129.577 euros.

Entre Os Mallos y Sagrada Familia se reurbanizará la plaza de la calle Puerto Rico por 224.800 euros y se renovarán las áreas de descanso frente al Palacio de la ópera por 6.000 euros.

Entre Riazor, Labañou y Os Rosales se destinarán 50.000 euros a la creación de una área infantil en el parque Adolfo Suárez, 30.000 euros a la plantación de árboles en dos zonas verdes de Os Rosales, 25.000 euros a la mejora de la iluminación y mobiliario en el acceso al Ágora, 56.000 euros a la renaturalización del Paseo de Ronda y 100.000 euros a la renovación del parque infantil de San Roque.

En el Agra do Orzán se colocará una rampa de acceso a la calle Mosteiro de Monfero por 7.000 euros y se humanizará un tramo de la avenida das Conchiñas por 206.353 euros.

En Eirís y As Xubias se mejorará la iluminación y la señalización del carril runner de Xuxán por 50.000 euros y se acondicionará la fuente del Laranxeiro por 50.000 euros.

En Mesoiro y Castro de Elviña se dedicarán 105.000 euros a la renovación del parque infantil de Novo Mesoiro, 35.000 euros a la instalación de la iluminación del parque juvenil de Ribeira Sacra y 60.000 euros a la creación de un parque biosaludable en la urbanización Breogán.

Por último, en Agrela y Bens se financiará con 50.000 euros la creación de un itinerario accesible hasta la parroquia del Pilar en O Ventorrillo, con otros 30.000 euros las mejoras de conexión entre O Ventorrillo y el futuro parque de Visma y con 55.000 euros la creación de un observatorio ornitológico en el litoral de Bens.

En cuanto a la ciudad en su conjunto se colocarán y se renovarán las fuentes públicas por 110.000 euros, se crearán refugios de biodiversidad urbana por 100.000 euros, se señalizará una red de circuitos deportivos urbanos por 25.000 euros, se ampliará la red de fuentes lúdicas por 220.000 euros, se instalarán cofres con aros salvavidas en el paseo por 52.000 euros y se instalarán pantallas en los locales TEU por 6.500 euros.