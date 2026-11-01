Gran afluencia y muchas flores en los cementerios de A Coruña por el Día de Todos los Santos

Hoy los cementerios desprendían un olor muy especial: el de todas aquellas flores que sustituían a las anteriores en los nichos de tantos coruñeses que hoy descansan en los camposantos de la ciudad. En concreto, el de San Amaro reunía a muchas familias. Momentos emotivos, en los que se podían sentir las lágrimas a través de las gafas de sol, pero que también unen. Generaciones de padres, madres e hijos que este primer domingo del mes de noviembre fueron a visitar a sus seres queridos.

El color entre tanto gris hacía destacar los nombres de todos aquellos que algún día pasaron por aquí, pero que no se olvidan. Mucha gente mayor. Viudas y viudos. Pero también hijos y nietos.

Las floristerías de los alrededores de los cementerios también sumaban colas. Y es que está claro que en A Coruña la tradición de honrar a los difuntos todavía perdura. "Crisantemos y claveles se repiten", contaban varios floristas durante esta pasada semana.

Y aunque la flor artificial es algo que también triunfa, lo cierto es que este domingo las protagonistas eran las frescas. Con el sol que hacía, muchos aprovecharon también para regar las plantas que ya tenían colocadas. Y es que estas se cuidan de una manera especial.

Emocionante fue también el momento en el que, en el propio cementerio de San Amaro, se rindió homenaje a algunas de las figuras ilustres de la ciudad: María Barbeito, Manuel Curros Enríquez y Federico Fernández Amor Calvet. Personalidades que marcaron un antes y un después en la historia de A Coruña y que hoy recibían su merecido reconocimiento en el cementerio donde yacen sus restos.

La alcaldesa, así como miembros de los grupos municipales del BNG y del PP, acompañaron a las familias para depositar flores en sus tumbas a modo de homenaje. Pero no solo a ellos, sino también en memoria de todos aquellos coruñeses que hoy descansan en estas tierras que algún día pasearon.