Buscan a Cody, un perro desaparecido en A Coruña tras escapar asustado por el ruido de un petardo

Cody lleva desaparecido desde el pasado viernes y su familia no deja de buscarlo. El perro se escapó asustado por el ruido de un petardo en la zona de San Pedro de Visma, en A Coruña. La última vez que lo vieron fue en las inmediaciones de la rotonda del Pavo Real, donde sus dueños esperan que alguien pueda dar alguna pista sobre su paradero.

"Está muy asustado, se escapó por el ruido de un petardo", explica David, su dueño. Cody llegó hace poco a A Coruña desde Barcelona, procedente de una protectora. Su pasado tampoco se lo pone fácil: fue un perro maltratado y, como consecuencia, tiene mucho miedo a las personas.

"Es muy asustadizo y está difícil cogerlo", cuenta David, que pide a quienes puedan encontrárselo que tengan especial cuidado a la hora de acercarse. Si alguien lo ve, lo más importante es no gritar ni intentar perseguirlo, ya que podría salir corriendo de nuevo. Sus dueños recomiendan llamar su atención poco a poco y tratarlo con cariño para intentar ganarse su confianza.

Cody llevaba puesto un arnés rojo y gris y un collar azul cuando desapareció. Además, se escapó con la correa enganchada, por lo que es posible que todavía la lleve consigo.

Perro perdido en A Coruña Cedida

La familia ya ha avisado a la Policía, pero insiste en pedir la colaboración de los vecinos de A Coruña para poder encontrarlo cuanto antes.

Cualquier persona que lo haya visto o tenga información sobre su paradero puede ponerse en contacto con David en el teléfono 604 030 313.