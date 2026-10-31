Último fin de semana de tregua en A Coruña antes de la llegada de un nuevo frente

A Coruña ha amanecido este sábado con el cielo completamente despejado -quitando la niebla matutina- y un tiempo muy agradable para esta época del año. El sol y las temperaturas suaves, con máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 12, acompañarán a los coruñeses durante este último fin de semana de tregua antes de que llegue un nuevo frente. Unas condiciones que también permitirán a muchas familias acercarse a los cementerios para rendir homenaje a sus difuntos y recordar a sus seres queridos en una jornada soleada.

El domingo se mantendrá prácticamente igual. Los termómetros volverán a marcar máximas de 19 grados, aunque las mínimas experimentarán un descenso y caerán hasta los 9 grados durante la madrugada de Halloween. Por el momento, no se prevé la presencia de precipitaciones, por lo que será una buena oportunidad para disfrutar del aire libre antes de que cambie el panorama.

Y es que el lunes 2 de noviembre el viento vendrá a jugar una mala pasada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado el aviso amarillo por temporal costero en el noroeste de la provincia de A Coruña. La alerta permanecerá activa desde las 12:00 horas del mediodía hasta las 00:00 horas, con viento del nordeste de entre 50 y 61 kilómetros por hora, fuerza 7.

Así, aunque la lluvia no parece que vaya a ser protagonista del inicio de semana, el viento sí obligará a prestar atención a las condiciones meteorológicas, especialmente en el litoral. Después de dos jornadas de sol y temperaturas suaves, la tregua tendrá fecha de caducidad.