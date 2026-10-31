Una paciente, trasladada al CHUAC tras un incendio en el hospital Abente y Lago de A Coruña

Una paciente del Hospital Abente y Lago de A Coruña tuvo que ser trasladada a la Unidad de Quemados del CHUAC tras sufrir quemaduras en un incendio registrado durante la madrugada de este sábado en una habitación de la tercera planta del centro hospitalario.

El suceso ocurrió alrededor de la 1:15 horas, cuando se declaró un fuego que afectó al colchón de una de las camas de la habitación. Las llamas provocaron quemaduras a una de las pacientes, que tuvo que ser evacuada en ambulancia hasta el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) para recibir atención en la Unidad de Quemados.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del cuerpo de Bomberos de A Coruña. A su llegada, el incendio ya se encontraba extinguido, por lo que su intervención se centró en realizar labores de ventilación para eliminar el humo acumulado en esa zona del hospital.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se originó el fuego.