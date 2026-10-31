Un coche vuelca sobre las obras de la nueva pasarela del CHUAC Cedida

Una persona herida tras volcar su coche sobre las obras de la nueva pasarela del CHUAC de A Coruña

Una persona ha resultado herida este mediodía al volcar con su coche sobre la mediana de la avenida del Pasaxe de A Coruña. El accidente, ocurrido este sábado alrededor de las 13:00 horas, ha dejado a una persona atrapada en el interior del vehículo, cuya posición está dificultando las labores para poder sacarla.

Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de A Coruña, así como el 061 y la Guardia Civil de Tráfico, según ha informado el 112 Galicia.

El accidente ocurrió en la zona donde se están llevando a cabo las obras de la nueva pasarela del CHUAC. Concretamente en un tramo en el que la velocidad se ha limitado a causa de los trabajos.

El vehículo se quedó tendido sobre la mediana provisional de hormigón, prácticamente sobre las vallas que delimitan la zona en obras.