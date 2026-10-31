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Una persona herida tras volcar su coche sobre las obras de la nueva pasarela del CHUAC de A Coruña
La persona que conducía tuvo que ser excarcelada por los bomberos
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Una persona ha resultado herida este mediodía al volcar con su coche sobre la mediana de la avenida del Pasaxe de A Coruña. El accidente, ocurrido este sábado alrededor de las 13:00 horas, ha dejado a una persona atrapada en el interior del vehículo, cuya posición está dificultando las labores para poder sacarla.
Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de A Coruña, así como el 061 y la Guardia Civil de Tráfico, según ha informado el 112 Galicia.
El accidente ocurrió en la zona donde se están llevando a cabo las obras de la nueva pasarela del CHUAC. Concretamente en un tramo en el que la velocidad se ha limitado a causa de los trabajos.
El vehículo se quedó tendido sobre la mediana provisional de hormigón, prácticamente sobre las vallas que delimitan la zona en obras.