Un coche vuelca sobre las obras de la nueva pasarela del CHUAC

Un coche vuelca sobre las obras de la nueva pasarela del CHUAC Cedida

Ofrecido por:

A Coruña

Una persona herida tras volcar su coche sobre las obras de la nueva pasarela del CHUAC de A Coruña

La persona que conducía tuvo que ser excarcelada por los bomberos

Puede interesarte: La Policía Nacional investiga el incendio en una habitación del hospital Abente y Lago de A Coruña

Publicada
Actualizada
Síguenos

Una persona ha resultado herida este mediodía al volcar con su coche sobre la mediana de la avenida del Pasaxe de A Coruña. El accidente, ocurrido este sábado alrededor de las 13:00 horas, ha dejado a una persona atrapada en el interior del vehículo, cuya posición está dificultando las labores para poder sacarla.

Imagen tomada desde el avión esta mañana.jpeg

Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de A Coruña, así como el 061 y la Guardia Civil de Tráfico, según ha informado el 112 Galicia.

El accidente ocurrió en la zona donde se están llevando a cabo las obras de la nueva pasarela del CHUAC. Concretamente en un tramo en el que la velocidad se ha limitado a causa de los trabajos.

El vehículo se quedó tendido sobre la mediana provisional de hormigón, prácticamente sobre las vallas que delimitan la zona en obras.