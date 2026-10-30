Detenido en A Coruña con una gran cantidad de drogas sintéticas tras saltarse un semáforo en rojo

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en A Coruña que transportaba una importante cantidad de drogas sintéticas en una mochila mientras circulaba en un vehículo por la ciudad. La intervención se produjo después de que los agentes detectasen una infracción de tráfico en las inmediaciones de la calle Ferrocarril y la ronda de Outeiro.

Los hechos ocurrieron la semana pasada, cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano observó cómo el conductor de un vehículo se saltaba un semáforo en rojo para realizar un cambio de sentido, incumpliendo las normas de seguridad vial.

Ante esta maniobra, los agentes decidieron darle el alto e identificar a sus ocupantes. En el interior viajaban varias personas y, durante la intervención, los policías localizaron una mochila que contenía numerosas sustancias estupefacientes.

Drogas interceptadas

Entre las drogas intervenidas se encontraban LSD (ácido lisérgico), ketamina, anfetaminas y MDMA, esta última una de las sustancias que pueden formar parte de las mezclas comercializadas como cocaína rosa.

Según destaca la Policía Nacional, no es habitual que se intervenga en A Coruña una cantidad tan importante de drogas sintéticas en una misma actuación.

Los agentes señalan que el consumo de algunas de estas sustancias puede provocar efectos como ansiedad, episodios de pánico, confusión y alteraciones de la percepción del tiempo y del espacio.

La intervención permitió retirar de la circulación una cantidad significativa de sustancias que, según la Policía, podrían haber acabado en el mercado ilegal.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición judicial y el juzgado decretó su ingreso en prisión.