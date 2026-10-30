Convocan una protesta contra Vox en A Coruña este sábado por la visita de Jorge Buxadé

Varias organizaciones sociales, estudiantiles y sociales han convocado una concentración contra Vox este sábado 31 de octubre en el centro de A Coruña, coincidiendo con la presencia en la ciudad del eurodiputado Jorge Buxadé. La movilización está prevista para las 16:30 horas en los jardines de Méndez Núñez, frente al Casino, bajo el lema "Contra o fascismo. Nin un paso atrás. Freemos o acto de Vox na cidade".

La convocatoria se ha difundido a través de un cartel publicado este jueves en el que aparecen las imágenes del presidente de Vox, Santiago Abascal, y del propio Buxadé, ambas tachadas. Entre las entidades que han publicado la imagen de la protesta ayer a última hora figuran la Coordinadora Mocidade Socialista, Erguer, el Sindicato de Vivenda da Coruña, la Plataforma polo Dereito á Vivenda, Fervenza Sindicato Estudiantil, Sindicato de Estudantes Galiza y Esquerda Revolucionaria Galega. Galiza Nova ha compartido el cartel desde su cuenta específicamente destinada a A Coruña esta mañana en una historia en la red social Instagram. Por su parte, Podemos ha llamado a la ciudadanía a "participar masivamente" en un comunicado.

No obstante, esta concentración no ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno. Debido a ello, se está estudiando un refuerzo policial para tratar de prevenir incidentes.

La concentración coincide con una jornada de precampaña de Vox en la provincia de A Coruña, en la que Buxadé participará en varios actos. El eurodiputado estará primero en Ferrol, de 12:00 a 14:00 horas, en la calle Cantón Molins, donde atenderá a los medios de comunicación a las 13:00 horas. Además, el partido ha anunciado un encuentro con afiliados y simpatizantes del dirigente, que tendrá lugar a las 18:30 en Plaza de Pontevedra.

España vivirá ese sábado el tercer y último día del luto oficial decretado tras el accidente ferroviario del pasado miércoles. Este mismo sábado estaba prevista la presencia en la ciudad del candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, y del presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez. VOX es el único partido que ha mantenido durante estos días su actividad de precampaña.

Los precedentes

La protesta llega después de las dos jornadas de tensión que acompañaron las anteriores visitas de dirigentes nacionales de Vox a Galicia. La primera tuvo lugar el 21 de septiembre en Santiago de Compostela, cuando Jorge Buxadé tenía previsto participar en un acto de inicio del curso político en el centro sociocultural de Santa Marta. Sin embargo, una movilización de varios cientos de personas convocada por colectivos sociales impidió el acceso de la comitiva al recinto y el partido no pudo desarrollar el encuentro como tenía previsto.

Tras lo sucedido, Vox anunció el 29 de septiembre la presentación de una denuncia penal contra la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la subdelegada del Gobierno en A Coruña en ese momento y cabeza de lista del PSOE a estos comicios en la provincia, Obdulia Taboadela. La formación responsabilizó a ambas de lo que consideró un boicot a su acto y extendió sus acciones judiciales a los convocantes de la protesta. El partido atribuyó a las autoridades una presunta responsabilidad por los hechos y denunció una supuesta vulneración de sus derechos fundamentales.

La tensión volvió a repetirse el pasado 21 de octubre, esta vez en A Coruña, con motivo de la visita de Santiago Abascal. El presidente de Vox participó en un acto en la plaza de María Pita, donde coincidió con una concentración de rechazo convocada por Galiza Nova y otros colectivos. La movilización antifascista reunió a más de un millar de personas, mientras que el acto de la formación contó con varios centenares de simpatizantes y estuvo rodeado de un amplio dispositivo policial.

La jornada terminó con cargas policiales, dos detenidos y heridos. No obstante, los incidentes no acabaron con la primera concentración. Durante la tarde se celebró una segunda manifestación para protestar contra la actuación de las fuerzas de seguridad, que también derivó en graves disturbios. Los enfrentamientos con la Policía Nacional se prolongaron durante horas por diferentes calles de la ciudad, con barricadas, lanzamiento de objetos y contenedores incendiados. Los altercados dejaron un tercer detenido y cerca de 30 contenedores afectados por el fuego, además de daños en el mobiliario urbano y agentes heridos.

La respuesta de Vox a estos acontecimientos también ha llegado a los tribunales. El partido presentó el 23 de octubre una querella contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, por permitir la celebración de la concentración contraria a Abascal en María Pita. La acción judicial se dirige también contra los responsables de Galiza Nova que promovieron la movilización y contra otras personas que pudieran resultar implicadas.

La formación atribuye a Blanco presuntos delitos electorales, contra los derechos cívicos y de prevaricación administrativa. También recoge en su querella posibles delitos de incitación al odio, desórdenes públicos, lesiones, daños y atentado contra agentes de la autoridad en relación con los incidentes. Por su parte, la Delegación del Gobierno defendió que las dos convocatorias habían sido comunicadas legalmente y que no existían informes desfavorables para su celebración.

Vox, cerca de obtener diputado

Las visitas de Abascal y Buxadé a Galicia se enmarcan en la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en las que Vox aspira a conseguir representación en la comunidad. El propio Abascal reconoció durante su visita a A Coruña que tenía "una espinita clavada en Galicia" y expresó su confianza en lograr un diputado por esta circunscripción.

Precisamente, uno de los focos de atención de las próximas elecciones está en el reparto del último escaño por la provincia coruñesa. Un amplio número de las proyecciones electorales contemplan la posibilidad de que Vox consiga un diputado por A Coruña, una representación que el BNG también aspira a disputar para aumentar su presencia en la cámara. La única representación institucional hasta la fecha de la tercera formación en número de votos de España en la comunidad autónoma gallega ha sido la de un concejal en el ayuntamiento de Avión, en Ourense, que abandonó el partido en 2025, pasando a ser edil no adscrita.