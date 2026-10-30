Adiós a los contenedores subterráneos del Obelisco de A Coruña: así quedará la zona

Los operarios han trabajado esta mañana en la retirada de los contenedores Quincemil

Los contenedores subterráneos situados en el entorno del Obelisco de A Coruña, frente a la tienda Mango, fueron retirados este viernes y el hueco ya se está cubriendo con cemento. Los operarios trabajan en su eliminación definitiva, una actuación que supondrá un cambio en este punto del centro de la ciudad.

Desde el Gobierno local confirman que la eliminación de estos depósitos ya estaba contemplada en el proyecto de intervención de la zona. Una vez retirados, el espacio se pavimentará, recuperando la continuidad del suelo en este entorno.

Según explican fuentes municipales, la actuación responde también a las características del pavimento existente, que cuenta con protección. "Esos contenedores se anulan y se procede a pavimentar", señalan desde el Concello, que recuerda que la retirada ya estaba prevista en el proyecto.

De esta manera, los contenedores soterrados dejarán de prestar servicio y los ciudadanos dispondrán de una nueva isla de contenedores instalada en las inmediaciones para depositar sus residuos.

Cabe recordar que estos mismos contenedores fueron escenario de un incendio el año pasado, cuando los Bomberos de A Coruña tuvieron que desplazarse hasta el entorno del Obelisco para extinguir las llamas originadas en uno de los depósitos soterrados.