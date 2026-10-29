El TSXG desestima el recurso contra el estudio de detalle de la parcela 2 de la Maestranza de A Coruña

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) avala la decisión del Concello de A Coruña de aprobar el estudio de detalle de la parcela 2 del PERI de A Maestranza.

Lo hace mediante la desestimación del recurso presentado por la Asociación Defensa do Común contra este acuerdo plenario, en el que también solicitaban la anulación indirecta de la Disposición Final Primera del PEPRI de 2015 y de la ficha API Q19 del PXOM de 2013 al considerar que el PERI de 1994 carecía de eficacia por no haberse publicado íntegramente su contenido normativo.

La entidad se ha mostrado en contra del plan urbanístico de A Maestranza en múltiples ocasiones, argumentando que la construcción de edificios puede poner en peligro el patrimonio arqueológico de esta zona, muy cercana al casco histórico de la ciudad.

El TSXG desestima el recurso

Ahora, el Tribunal ha concluido que la posible impugnación sería derivada de una cuestión de eficacia por la posible falta de publicidad del PERI de 1994. Y no en un vicio material del PXOM o del PEPRI posteriores, ni en una omisión procedimental.

Para el fallo, la Sala 2ª de lo Contencioso-Administrativo del TSXG ha tenido en cuenta que el PERI fue incorporado posteriormente al planeamiento urbanístico de A Coruña. Por ello, considera que se encuentra ante “un escenario en el que la publicidad ha sido completa” y rechaza aplicar de forma retroactiva una doctrina jurisprudencial posterior.

Además, según indica la sentencia el documento de 1994 "ha desplegado su eficacia durante treinta años, de lo que, en pura teoría, podría derivar la revisión de los actos de aplicación de dicho PERI, directa o indirectamente, salvo que viniera a sostenerse que esa declaración de ineficacia solo alcanzaría a la parcela que nos ocupa, lo que no es admisible en derecho”.

Por ello, desestima íntegramente el recurso y confirma la validez del estudio de detalle.

La sentencia no es firme, pues puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.