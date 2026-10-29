Sánchez cancela su acto de precampaña en A Coruña: planeaba venir este fin de semana coincidiendo con Feijóo

Pedro Sánchez no vendrá finalmente a A Coruña este fin de semana. Tampoco se sabía que vendría. El PSOE comunicó la cancelación a la vez que informaba del viaje que estaban planificando a la ciudad herculina. El mismo fin de semana que también tenía previsto venir Feijóo, pero que finalmente fue suspendido.

La decisión llega después de que el Ejecutivo decretara tres días de luto oficial por la tragedia de Toledo, que comenzó este miércoles con la colisión de dos trenes en Urda y que ya deja 69 fallecidos. Los socialistas optaron por suspender toda su agenda electoral durante estos días y retomar la precampaña más adelante, según han trasladado fuentes del partido a Europa Press.

Además de la cita prevista en A Coruña, Sánchez tenía programado un acto este sábado, 31 de octubre, en Cádiz. También se ha cancelado esta convocatoria, mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya había suspendido un encuentro con militantes en la ciudad andaluza que iba a celebrarse el mismo día del accidente.

La dirección federal del PSOE también canceló un acto previsto para este jueves en Vitoria tras conocerse la magnitud de la tragedia, con el objetivo de centrarse en la gestión de la emergencia.

La precampaña, en pausa

Sánchez llevaba semanas volcado en la precampaña de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, con una intensa agenda de actos con militantes y apariciones en distintos formatos para acercarse a los votantes.

El presidente había visitado ya ciudades como Dos Hermanas, Ponferrada, Zaragoza, Fuenlabrada, Valladolid, Burgos, Granada y Gijón. También había participado en espacios televisivos y pódcast, dentro de una estrategia con la que los socialistas buscaban llegar a públicos más jóvenes.

Ahora, la tragedia ferroviaria ha obligado al partido a cambiar sus planes y dejar en suspenso, por el momento, los actos previstos para los próximos días. A Coruña se queda así sin una visita que el PSOE estaba preparando, pero que ni siquiera había llegado a comunicar oficialmente.