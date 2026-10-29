Miedo, tristeza y resignación en la estación de tren de A Coruña tras el accidente: "Me da mal cuerpo, pero no tengo otra opción"

El miedo y la tristeza han marcado este jueves la salida de los trenes desde la estación provisional de A Coruña, un día después del grave accidente ferroviario ocurrido en Toledo. Los pasajeros que han acudido a las instalaciones coruñesas para iniciar o concluir sus desplazamientos lo han hecho con una mezcla de preocupación, resignación y la necesidad de continuar con sus vidas, pese a las dudas que les genera la seguridad del servicio.

Manuel, un viajero habitual, ha reconocido que no le queda más remedio que coger el tren pese al temor que siente. "La degradación del servicio público es increíble. Hemos convertido unos trenes envidiables en trenes del tercer mundo", ha lamentado, expresando su desconfianza ante la situación del ferrocarril después de un nuevo accidente.

Laura, por su parte, ha explicado que continúa utilizando este medio de transporte como hace habitualmente, aunque reconoce que viajar le provoca inquietud. "Lo cojo como siempre. Siempre tienes algo de miedo y me da mal cuerpo, pero lo necesito para llegar y no tengo otra opción", ha señalado. Su testimonio refleja la situación de quienes dependen del tren para sus desplazamientos cotidianos y no pueden permitirse prescindir de él.

Mari también ha acudido a la estación para coger un tren, aunque lo ha hecho con la tristeza de quien no puede evitar pensar en las víctimas y en la posibilidad de encontrarse en una situación similar. "No me queda otra. Estoy muy triste y nunca se sabe si pudo ser tu tren, pero la vida sigue", ha explicado.

También los trabajadores

La preocupación de los pasajeros ha coincidido con una concentración de trabajadores de Renfe y ADIF en la estación coruñesa, convocada a nivel estatal para mostrar su apoyo a las víctimas y sus familias y expresar el dolor del sector ferroviario. La movilización ha reunido a profesionales que trabajan diariamente en el funcionamiento de los trenes y en el mantenimiento de la infraestructura.

Pedro Cano, presidente del comité del centro de trabajo de ADIF en A Coruña, ha definido la jornada como "un día negro para los trabajadores y trabajadoras del sector". "Un día más nos vemos aquí concentrados por otro accidente trágico y la verdad es que no tenemos palabras para lo que sentimos ahora mismo", ha manifestado al término de cinco minutos de silencio superado el mediodía.

El representante sindical ha defendido la labor de los profesionales ferroviarios y ha lamentado que, tras sucesos de esta gravedad, el foco de atención se dirija también hacia quienes trabajan en el sector. "El punto de mira siempre está en el personal que trabajamos en el ferrocarril. Pero yo lo que quiero demostrar es mi apoyo a todos los trabajadores y trabajadoras de las empresas ferroviarias", ha afirmado.

Cano ha insistido en que los trabajadores desarrollan su actividad con la seguridad de los pasajeros como prioridad. "Todos los días trabajamos día y noche para que la seguridad en el ferrocarril sea una realidad. Lamentablemente, a veces suceden este tipo de accidentes que nos dejan a todos destrozados", ha añadido.

El presidente del comité de ADIF en A Coruña también ha reconocido que comprende el temor de quienes han tenido que viajar este jueves, especialmente después de que se hayan producido dos accidentes graves en un intervalo relativamente corto. En este contexto, ha defendido la necesidad de transmitir tranquilidad a los usuarios, sin anticipar conclusiones sobre las causas del siniestro.

"Entendemos que, después de un grave accidente como el de ayer y más habiendo un accidente tan grave como hace diez meses, la gente esté preocupada. Pero nosotros estamos aquí para dar tranquilidad", ha explicado. "Todos los días estamos trabajando para que los pasajeros viajen seguros y accidentes como estos son aislados y trabajamos para que no sucedan", ha señalado.