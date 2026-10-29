Tranquilidad en la estación de A Coruña pese a la huelga, un día después del accidente de Toledo

La tranquilidad ha marcado las primeras horas de este jueves 29 de octubre en la estación de tren de A Coruña, donde la huelga de maquinistas de Renfe apenas ha alterado la actividad ferroviaria durante la mañana. La convocatoria llega un día después del trágico accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 68 fallecidos.

Pese a los paros convocados, la estación coruñesa registraba una escasa afluencia de pasajeros, sin grandes aglomeraciones ni incidencias significativas durante las primeras horas de la jornada. No obstante, algunas conexiones ferroviarias sí figuran entre los servicios afectados, especialmente las que comunican A Coruña con Ferrol.

Entre ellas se encuentra el tren que tenía prevista su salida a las 7:30 horas desde A Coruña con destino a Ferrol, uno de los primeros servicios afectados por la huelga de este jueves.

Sin embargo, la calma que se respiraba en la estación contrastaba con la preocupación que persiste tras el accidente ferroviario de Toledo. Una de las personas presentes en las instalaciones prefirió no hacer más declaraciones, aunque reconoció que, pese a la aparente normalidad, "la intranquilidad está en el cuerpo".

Los trenes afectados entre A Coruña y Ferrol

La conexión ferroviaria entre A Coruña y Ferrol concentra buena parte de las alteraciones previstas para esta jornada. Según la relación de servicios afectados por la huelga, figuran los trenes con salida desde A Coruña a las 7:30, 15:04 y 18:32 horas.

En sentido contrario, los servicios Ferrol-A Coruña de las 5:40, 9:10, 17:41 y 20:36 horas también aparecen incluidos en la lista.

A estas conexiones se suman otros dos trenes que enlazan la ciudad coruñesa con Monforte de Lemos. Se trata del servicio Monforte-A Coruña de las 7:30 horas y del A Coruña-Monforte de las 19:35 horas.

En total, nueve servicios figuran entre los afectados en estas líneas, aunque su inclusión en la relación no implica necesariamente que todos hayan sido suprimidos.

Por el momento, la normalidad predomina en la estación de A Coruña, si bien las alteraciones previstas podrían afectar a los viajeros durante la tarde y la noche. Por ello, se recomienda consultar el estado de los trenes antes de desplazarse.