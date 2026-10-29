Cementerio de San Amaro en el día de Todos los Santos Quincemil.

A Coruña amplía el horario de los cementerios y refuerza los autobuses por Todos los Santos

El Concello de A Coruña ha puesto en marcha un dispositivo especial con motivo del Día de Todos los Santos, que se celebra este domingo 1 de noviembre. La iniciativa contempla la ampliación del horario de los cementerios municipales y el refuerzo de varias líneas de autobús urbano para facilitar las visitas de los ciudadanos a sus familiares y seres queridos.

Desde este jueves 29 de octubre y hasta el domingo 1 de noviembre, ambos incluidos, los cementerios municipales abrirán de 8:30 a 19:00 horas, ampliando su horario habitual de cierre.

La medida permitirá disponer de más tiempo para acudir a los camposantos durante unas fechas en las que tradicionalmente aumenta la afluencia de visitantes.

Además, el Gobierno local ha previsto un refuerzo del transporte público, especialmente en las conexiones con los cementerios de Feáns, San Pedro de Visma y Santo Amaro.

Más autobuses

Los días sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, las líneas 23 y 23A, que conectan con el cementerio de Feáns, dispondrán de dos autobuses adicionales. De esta manera, ambas líneas ofrecerán una frecuencia combinada de 18 minutos.

El domingo, coincidiendo con la festividad de Todos los Santos, también se reforzará la línea 3, que permite acceder a los cementerios de San Pedro de Visma y Santo Amaro. Junto con la línea 3A, contará con una frecuencia combinada de 17 minutos.

En el caso de San Pedro de Visma, los usuarios también podrán desplazarse utilizando las líneas 12 y 14.

Por su parte, la línea 11 incorporará dos autobuses adicionales durante toda la jornada del domingo, lo que permitirá ofrecer una frecuencia de paso de 18 minutos. Esta línea facilita el acceso al cementerio de Santo Amaro y, gracias a su recorrido transversal, permite realizar transbordos con otras conexiones de la red urbana.

Llegar en autobús: líneas

Además de los servicios reforzados, los distintos cementerios municipales cuentan con otras conexiones habituales de transporte público:

Cementerio de Feáns : líneas 23 y 23A

: líneas 23 y 23A Cementerio de San Pedro de Visma : líneas 3, 3A, 12 y 14

: líneas 3, 3A, 12 y 14 Cementerio de San Amaro : líneas 3, 3A, 4, 5, 6, 6A, 7, 11 y 17

: líneas 3, 3A, 4, 5, 6, 6A, 7, 11 y 17 Cementerio de Oza (O Castrillón): líneas 1, 12A y 14

(O Castrillón): líneas 1, 12A y 14 Cementerio de San Cristóbal das Viñas: líneas 5, 12A, 20 y 22

Con estas medidas, el Concello pretende facilitar los desplazamientos a los cementerios y reducir las dificultades de acceso durante los días de mayor concentración de visitantes.

El dispositivo estará especialmente reforzado el domingo 1 de noviembre, cuando se espera una mayor afluencia a los camposantos de la ciudad con motivo de Todos los Santos.