El bus 11 de A Coruña vuelve a circular por la avenida da Sardiñeira desde este sábado

La línea 11 del autobús urbano de A Coruña recuperará este sábado, 31 de octubre, su recorrido por la avenida da Sardiñeira en el sentido Marineda-As Lagoas. La finalización de las obras en esta zona permitirá dejar atrás el itinerario provisional por la avenida del Ferrocarril y restablecer la ruta habitual, que contará con cuatro paradas nuevas y dará servicio a la estación de autobuses.

El cambio modificará el trayecto de uno de los autobuses con más viajeros y un recorrido más extenso de la ciudad. La línea volverá a conectar de forma más directa Marineda y la avenida de Arteixo con la ronda de Outeiro, desde donde continuará hacia Os Mallos. La reorganización busca agilizar los desplazamientos y facilitar la conexión entre estos barrios, en una zona que recupera su configuración tras las obras de remodelación de la avenida da Sardiñeira y de la estación.

La modificación también permitirá que el bus 11 pare en la estación de autobuses, cuya apertura está prevista próximamente. Desde allí, el recorrido continuará por la ronda de Outeiro a la altura de la calle Capitán Juan Varela, donde retomará su itinerario habitual. El resto de la ruta seguirá comunicando distintos puntos de la ciudad, entre ellos Juan Flórez, la plaza de Pontevedra, San Andrés y la avenida de Hércules.

Cuatro paradas nuevas

La recuperación del trayecto supondrá la incorporación de cuatro paradas en la avenida da Sardiñeira, que reemplazarán a las que actualmente funcionan en la avenida del Ferrocarril. Los nuevos puntos de subida y bajada serán la parada 472, Sardiñeira-Fenosa; la 473, Sardiñeira-IES A Sardiñeira; la 255, Sardiñeira-rúa Europa; y la 256, Sardiñeira-Estación de Autobuses.

El autobús se incorporará a la avenida da Sardiñeira desde su intersección con la avenida de Arteixo y volverá a la ronda de Outeiro a través de la calle Capitán Juan Varela. Esta modificación afecta al sentido hacia As Lagoas, mientras que el itinerario indicado para el cambio se centra en ese tramo de la línea.

La vuelta a la normalidad del bus 11 se suma a otras modificaciones del transporte urbano vinculadas a la finalización de las obras en el centro. El Ayuntamiento también ha introducido cambios en las líneas 3 y 7 para recuperar el paso directo hacia los Cantones a través de la parada ampliada de Juana de Vega, después de los desvíos provisionales que fueron necesarios durante las reformas de San Andrés y de los propios Cantones.