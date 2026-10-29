La Audiencia Provincial condena a 14 años de cárcel al hombre acusado de estrangular a su mujer en A Coruña

El hombre de 78 acusado de estrangular hasta la muerte a su mujer en el año 2024, ha sido condenado finalmente a 14 años de cárcel. El jurado popular, por unanimidad, lo había declarado culpable de homicidio, así como de un delito contra la integridad moral y de vejaciones. Algo que ha venido a ratificar la Audiencia Provincial de A Coruña con un fallo condenatorio. Sin embargo, tanto la fiscalía como las acusaciones particulares habían solicitado en un inicio que fuera condenado por un delito de asesinato para el que pedían 26 años y medio de cárcel.

Por el delito de homicidio ha sido condenado a 13 años de prisión de los 15 que permite como máximo la ley, a los que se suma un año de condena por el delito contra la integridad moral. A esto se suman las indemnizaciones que deberá abonar a los cuatro hijos y las dos hermanas de la fallecida. Y la prohibición de residir en el término municipal de A Coruña durante 21 años.

El magistrado presidente considera hechos que “la convivencia entre el matrimonio se hallaba deteriorada desde hacía tiempo y ello como consecuencia, esencialmente, del trato vejatorio y denigrante que el acusado dispensó a su esposa, aunque no lo había denunciado”, tal y como expresa la sentencia.

El día de los hechos, según el fallo, cuando la víctima se encontraba en una situación de embriaguez y sin ser capaz de levantarse del suelo, “la estranguló con sus manos”. En la sentencia, además, tras analizar la motivación del veredicto y la prueba pericial y testifical, entiende que concurre dolo eventual y no imprudencia.

Las partes pueden apelar, si lo consideran, al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.