El PP cancela su acto de precampaña en A Coruña este sábado por el accidente ferroviario de Urda

El Partido Popular ha cancelado el acto de precampaña que tenía previsto celebrar este sábado, 31 de octubre, en A Coruña, en señal de respeto y solidaridad con las víctimas, sus familiares y todas las personas afectadas por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda este miércoles, que se ha saldado con al menos 68 fallecidos y más de medio centenar de personas heridas.

"Debido al trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda y en señal de respeto y solidaridad con las víctimas, sus familiares y todas las personas afectadas, queda suspendido el acto de precampaña", ha anunciado la formación política en un comunicado difundido a través de las redes sociales.

"Nos sumamos al dolor de las familias y trasladamos nuestro más sentido pésame en estos momentos tan difíciles", concluye el comunicado.

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, tenía previsto presidir el acto acompañado por el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, y por el presidente del PP coruñés, Miguel Lorenzo.