Agentes antidisturbios de los Mossos d’Esquadra reducen y detienen a un joven durante los disturbios registrados la noche del 24 de octubre en Barcelona, junto a un establecimiento con los cristales destrozados..jpg

Agentes antidisturbios de los Mossos d’Esquadra reducen y detienen a un joven durante los disturbios registrados la noche del 24 de octubre en Barcelona, junto a un establecimiento con los cristales destrozados..jpg Lorena Sopêna / EP.

Ofrecido por:

A Coruña

Encuentra indicios en A Coruña de actividad de la red 'Blocus', vinculada a los disturbios de Barcelona

Un análisis digital elaborado por la tecnológica Golden Owl, identifica esta situación en 18 localidades de 11 comunidades autónomas

Te puede interesar: Pesar en Galicia por el accidente de Toledo: "Estamos a disposición para todo en lo que podamos ayudar"

Publicada
Síguenos

Un análisis realizado en base a 10.000 elementos publicados en siete plataformas digitales por la red 'Blocus', aparentemente detrás de los disturbios del pasado sábado en Barcelona, ha encontrado indicios de actividad en A Coruña y en otras ciudades frente a la situación contraria en otras.

Disturbios ayer en María Pita

Así se desprende de un informe publicado hace dos días por la empresa tecnológica Golden Owl, especializada en el análisis de inteligencia de fuentes abiertas y con sede en el Parque Científico de Alicante.

El estudio, titulado 'De los disturbios de Barcelona a una amenaza nacional: la expansión de Blocus alerta del riesgo de nuevos episodios de violencia coordinada', ha reconstruido la actividad de la red a partir de sus propias cuentas, carteles y grupos.

Los investigadores han analizado más de 10.000 elementos recopilados en siete plataformas digitales y han identificado indicios de actividad de esta red en 18 localidades de 11 comunidades autónomas, con convocatorias fechadas en 13 de ellas.

El mapa incluye Barcelona, Madrid, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, A Coruña, Santander, Pamplona y Terrassa, además de cuentas o grupos asociados a Asturias (Oviedo/Gijón), Badalona, Elche/Alicante, Algeciras y Murcia.

El análisis, no obstante, no ha encontrado indicios de actividad propia de 'Blocus' en otras 34 ciudades que han sido analizadas, entre ellas Palma y Eivissa.

La alerta saltó este martes en Palma después de trascender que, en un grupo de Telegram denominado 'Gen Z', con poco más de un centenar de participantes y aparentemente vinculado al movimiento 'Blocus', se estaba promoviendo una protesta para el viernes y el sábado en el centro de la capital balear.

Los promotores de la misma, a través de diversos comunicados remitidos por uno de los administradores del grupo, que fue eliminado la tarde del martes, expresaron su rechazo "categórico" a cualquier acto de vandalismo, violencia o afectación al patrimonio público y privado.