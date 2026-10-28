Agentes antidisturbios de los Mossos d’Esquadra reducen y detienen a un joven durante los disturbios registrados la noche del 24 de octubre en Barcelona, junto a un establecimiento con los cristales destrozados..jpg Lorena Sopêna / EP.

Encuentra indicios en A Coruña de actividad de la red 'Blocus', vinculada a los disturbios de Barcelona

Un análisis realizado en base a 10.000 elementos publicados en siete plataformas digitales por la red 'Blocus', aparentemente detrás de los disturbios del pasado sábado en Barcelona, ha encontrado indicios de actividad en A Coruña y en otras ciudades frente a la situación contraria en otras.

Así se desprende de un informe publicado hace dos días por la empresa tecnológica Golden Owl, especializada en el análisis de inteligencia de fuentes abiertas y con sede en el Parque Científico de Alicante.

El estudio, titulado 'De los disturbios de Barcelona a una amenaza nacional: la expansión de Blocus alerta del riesgo de nuevos episodios de violencia coordinada', ha reconstruido la actividad de la red a partir de sus propias cuentas, carteles y grupos.

Los investigadores han analizado más de 10.000 elementos recopilados en siete plataformas digitales y han identificado indicios de actividad de esta red en 18 localidades de 11 comunidades autónomas, con convocatorias fechadas en 13 de ellas.

El mapa incluye Barcelona, Madrid, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, A Coruña, Santander, Pamplona y Terrassa, además de cuentas o grupos asociados a Asturias (Oviedo/Gijón), Badalona, Elche/Alicante, Algeciras y Murcia.

El análisis, no obstante, no ha encontrado indicios de actividad propia de 'Blocus' en otras 34 ciudades que han sido analizadas, entre ellas Palma y Eivissa.

La alerta saltó este martes en Palma después de trascender que, en un grupo de Telegram denominado 'Gen Z', con poco más de un centenar de participantes y aparentemente vinculado al movimiento 'Blocus', se estaba promoviendo una protesta para el viernes y el sábado en el centro de la capital balear.

Los promotores de la misma, a través de diversos comunicados remitidos por uno de los administradores del grupo, que fue eliminado la tarde del martes, expresaron su rechazo "categórico" a cualquier acto de vandalismo, violencia o afectación al patrimonio público y privado.