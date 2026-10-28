Minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Toledo en A Coruña. Quincemil

A Coruña guarda un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Toledo

Cuando dieron las 20:00 horas en punto de este 28 de octubre, A Coruña, como miles de municipios por toda España, guardó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Toledo que se produjo esta mañana, minutos antes de las 09:00 horas. Las últimas cifras apuntan a al menos 68 fallecidos y a 107 personas ingresadas en centros hospitalarios.

En la ciudad herculina, el minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se produjo en la plaza de María Pita, a los pies del palacio municipal.

Aquí se dieron cita diferentes miembros de la corporación, con la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, y miembros de todos los grupos municipales.

También acudieron al homenaje de A Coruña representantes de la Xunta de Galicia, entre ellos el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, o la delegada de la Xunta, Belén do Campo.

El momento de silencio dio paso a un fuerte y sentido aplauso para recordar a todas las personas que perdieron su vida en este accidente y como muestra de ánimo a los centenares de heridos.

Además de representantes políticos, también acudieron al acto personas vinculadas al tejido asociativo de la ciudad.

El minuto de silencio se ha replicado en otros municipios de España y también de la provincia de A Coruña, como Ferrol, Culleredo o Narón.

Este jueves se producirán más minutos de silencio por la comunidad.

Uno de ellos tendrá lugar ante la delegación del Gobierno en Galicia, ubicada en A Coruña, en un acto al que acudirá el delegado Pedro Blanco, hoy presente en Santiago.

También mañana habrá un homenaje en el Parlamento de Galicia y en la sede de la Xunta en San Caetano, mientras que en las estaciones de tren de la comunidad se guardarán cinco minutos de silencio, convocados por el comité de empresa de Renfe.

Al menos 68 fallecidos

El choque entre un tren AVE de Renfe y un Iryo en la provincia de Toledo, entre Los Yébenes y Urda, ha dejado al menos 68 personas fallecidas, más de 179 heridos y 107 ingresos hospitalarios.

El siniestro tuvo lugar minutos antes de las 09:00 horas de esta mañana, en el kilómetro 118, donde se produjo el impacto entre dos trenes que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.

Primero, según se ha podido saber a lo largo de esta jornada, se registró una incidencia en el el sistema de señalización y supervisión de la circulación (LZB), lo que obligó a detener a seis trenes.

Más tarde, se autorizó la marcha por la gestión de la circulación. En este caso, el tren de Renfe reanudó la marcha al recibir la autorización, mientras que el de Iryo continuó detenido por causas desconocidas.

Las primeras hipótesis apuntan a un error humano.

Ante esta noticia, prácticamente todas las instituciones así como los partidos políticos han cancelado su agenda de este miércoles.