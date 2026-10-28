Retenciones esta tarde en Alfonso Molina tras un accidente de tráfico DGT

Un accidente entre dos vehículos provoca importantes retenciones en la avenida de Alfonso

Un accidente entre dos vehículos, sin heridos, ha provocado importantes retenciones en la avenida de Alfonso este miércoles por la tarde.

Fuentes de la Policía Local indican que el siniestro se produjo pasadas las 17:54 horas, cuando dos vehículos colisionaron por alcance.

Por suerte, ninguno de los ocupantes resultó herido. Sin embargo, la espera de la grúa para retirar los vehículos accidentados provocó importantes retenciones en la vía. Según las mismas fuentes policiales, las colas llegaron hasta la altura de la ronda de Outeiro.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado agentes de tráfico de la Policía Local y operarios de la grúa.