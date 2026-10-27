La nueva pasarela entre avenidas desde el acceso de la estación de autobuses de A Coruña. CGM

Una semana para la apertura de la estación de autobuses de A Coruña en la intermodal: todo lo que se sabe

Los autobuses interurbanos comenzarán a circular desde la nueva estación de autobuses de A Coruña, situada en la intermodal, el próximo martes, 3 de noviembre. Una decisión anunciada el pasado 19 de octubre por la Xunta y que, desde el primer momento, fue criticada por la alcaldesa, Inés Rey, por "deslealtad institucional", al no haberles comunicado la decisión de abrir la nueva terminal.

Con todo, dentro de una semana deberán estar reorganizados los cinco corredores del transporte interurbano de viajeros por carretera de entrada y salida a la ciudad, para que la nueva infraestructura pueda asumir todo el tráfico diario.

Precisamente, la regidora volvió a referirse este lunes a la forma de actuar del Ejecutivo gallego: "Han decidido unilateralmente abrir la estación sin comunicarnos nada. Nosotros desde el área de movilidad estamos trabajando para minimizar las posibles consecuencias de esa apertura sin darnos tiempo a que se diseñen esas líneas. En la política se llama y nosotros reorganizamos".

En A Coruña operan un total de 137 líneas, que realizan unos 180.000 servicios anuales, correspondientes a siete concesiones del Plan de Transporte Público de Galicia. El tráfico se realiza a través de cinco corredores diferentes, en función de su origen y de la vía principal por la que circulan: los que entran por las avenidas de A Pasaxe, Monelos, Alfonso Molina, Arteixo y Fisterra. La reorganización implica adaptar estos trayectos de entrada y salida a la ubicación de la nueva estación intermodal.

Una reorganización que no cuenta contar con el Gobierno municipal, que Rey señalaba hace una semana, tenía planeado un plan de movilidad para coordinar las rutas cuando abriese la nueva estación, acusando a la Xunta de actuar sin planificar: "Hay que tener en cuenta que en esa zona aún hay obras, que la estación de tren aún no está abierta. Creo que se pueden hacer las cosas de otra manera y evitar problemas que, al final, los ciudadanos lo que quieren es no encontrarse de repente con cambios de rutas, atascos intermitentes y con cosas que, de tenerlas previstas antes, no se darían".

En la misma línea, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, acusaba a la alcaldesa de no tener listos los accesos de la estación meses después de que concluyesen las obras, mientras tachaba de "vergüenza y desfachatez" el anuncio de la apertura de la estación de autobuses porque "lo que es una desfachatez es que, sabiendo que hace 10 meses que se finalizó la estación de autobuses, no ha tomado las medidas necesarias para que los alrededores y los accesos a día de hoy estén preparados".

Incertidumbre para los usuarios

La apertura de la nueva terminal supondrá un cambio importante para las personas que utilizan de forma regular el transporte metropolitano, que tendrán que comprobar dónde comienza o termina su recorrido y familiarizarse con los nuevos accesos a la ciudad.

La modificación, sin embargo, no implicará que todos los autobuses dejen de llegar al centro: las líneas que continúan hasta el Teatro Colón conservarán sus recorridos urbanos, con los ajustes previstos para acceder a la intermodal.

Sin embargo, muchos de los usuarios muestran su incertidumbre ante los cambios que pueden implicar la puesta en marcha inminente de la nueva terminal de autobuses. La plataforma ciudadana Queremos Chegar, integrada por vecinos de Cambre, Sada, Carral, Arteixo y Culleredo, indican a Quincemil que, pese a querer esperar a ver cómo funciona el servicio, las previsiones vistas hasta ahora "non son moi prometedoras".

En este sentido, insisten en que el problema de los autobuses es estructural, en que faltan servicios y en que hay que rediseñar las líneas. "A priori, a información que temos até agora parece indicar que os autobuses van dar máis volta, e non é iso o que precisa o servizo de transporte metropolitano nin as usuarias. De todas formas, imos ser prudentes. Estaremos vixiantes", señalan.

Mismas impresiones las que tiene Fernanda Soutullo, usuaria habitual del servicio que conecta Ferrol y A Coruña. "Sentimos incertidumbre porque no sabemos qué cambios va a haber realmente en los servicios. Varios usuarios le hemos preguntado a la Monbus, pero nos dicen que no saben nada", cuenta.

De hecho, esta ferrolana alterna los viajes en vehículo privado compartido con el autobús para llegar a su lugar de trabajo, en el centro de A Coruña. "Veremos qué pasa ahora con la intermodal. Imagino que la línea seguirá hasta el centro después de pasar por la estación de autobuses, pero muchos nos bajaremos en la estación porque será más rápido ir en bus urbano", dice. Aun así muestra su preocupación a que se produzca un descontrol y retrasos en las líneas.

Esto es lo que se sabe sobre los 5 corredores:

Para reorganizar los cinco corredores de salida y entrada de la ciudad, la Xunta indicó que mantuvo seis reuniones técnicas con el Concello de A Coruña entre abril de 2025 y septiembre de 2026. De esta manera, los servicios quedarán de la siguiente forma:

1. Corredor de la avenida de A Pasaxe:

Canaliza las conexiones con Culleredo, Oleiros, Cambre y Sada, además de las líneas procedentes de Betanzos y Ferrol que dan acceso a los centros hospitalarios de la ciudad.

Las líneas que terminan en la intermodal mantendrán el itinerario urbano de entrada, sustituyendo la actual estación por la nueva terminal.

Las líneas de este corredor que continúan hasta el Teatro Colón seguirán realizando el mismo recorrido de entrada, sin pasar por la estación. A la salida del centro accederán directamente a la intermodal por la avenida de Alfonso Molina y, a continuación, continuarán su recorrido por A Gaiteira y Os Castros.

2. Corredor de la avenida de Monelos :

Incluye exclusivamente servicios que salen de la ciudad desde el Teatro Colón.

Conecta con Cerceda a través de Culleredo y Cambre. Al igual que en el corredor de la avenida de A Pasaxe, los autobuses circularán directamente por la avenida de Alfonso Molina hasta la estación. Después continuarán por la ronda de Outeiro para incorporarse a la avenida de Monelos.

3. Corredor de la avenida de Alfonso Molina:

Conecta con las principales ciudades gallegas, como Santiago de Compostela, Lugo y Ferrol, además de ofrecer servicios metropolitanos con Oleiros, Sada, Culleredo y Betanzos.

Las líneas que terminan en la intermodal accederán por las avenidas de San Cristovo y Enrique Salgado Torres hasta la avenida de Arteixo. A la salida, circularán por la avenida de A Sardiñeira y la ronda de Outeiro para incorporarse a Alfonso Molina.

Los servicios de este corredor que continúan hasta el Teatro Colón mantendrán el itinerario urbano de entrada y la parada de Alfonso Molina situada a la altura de la antigua estación de autobuses. A la salida del centro, accederán directamente a la intermodal por la avenida de Alfonso Molina.

4. Corredor de la avenida de Arteixo:

Circulan servicios procedentes de Carballo, de la Costa da Morte y de Arteixo. La proximidad de la nueva terminal permitirá acceder directamente desde esta avenida.

En las líneas que terminan en la intermodal, este cambio reducirá el recorrido respecto a la situación actual, tanto a la entrada como a la salida.

Los servicios que continúan hasta el Teatro Colón mantendrán su recorrido urbano, incorporando el acceso directo a la intermodal. A la salida del centro, accederán a las dársenas de la nueva estación por la avenida de Alfonso Molina.

5. Corredor de la avenida de Fisterra:

Canaliza servicios procedentes de Arteixo, Carballo y de la Costa da Morte, incluidas las conexiones con los polígonos industriales.

Las líneas que terminan en la intermodal accederán directamente por la ronda de Outeiro y la avenida de Arteixo, adaptando el tramo final del recorrido.

En las líneas de este corredor que pasan por el centro, se mantendrá el itinerario hasta Juan Flórez. Después circularán por la avenida de Arteixo para acceder a la intermodal. A la salida, se conservará el itinerario urbano actual, adaptando la conexión desde la nueva estación.

Nueva parada en el exterior de la intermodal

Con la nueva estación de autobuses se habilitará en los próximos meses una nueva parada en avenida del Ferrocarril, que entrará en funcionamiento según se determine en las obras de acceso a la intermodal, que dependen del Concello de A Coruña. La terminal dará servicio a las líneas de corto recorrido que salen desde la parada en el Teatro Colón, lo que les permitirá realizar una parada rápida sin tener que entrar en la estación.

La medida beneficiará principalmente a los corredores de A Pasaxe, Monelos y Alfonso Molina, y permitirá reducir entre seis y ocho minutos el tiempo de viaje.

Su habilitación requiere adaptar la infraestructura viaria y, mientras se completan estos trabajos, desde el 3 de noviembre funcionará provisionalmente la actual parada de Alfonso Molina, situada a la altura de la antigua estación de autobuses.